碧琪麗芙莉獲《牛仔褲》舊拍檔支持 挪威記者貼無禮舊訪問片 否認參與抹黑

碧琪麗芙莉日前入稟控訴積斯汀巴東尼及其電影公司性騷擾及策劃抹黑行動，指積斯汀提供有害的工作環境，包括抱怨其體重、不當談及自己的性生活、逼她公開宗教信仰，又指《痛愛完成式》監製之一Jamey Heath向其展示他妻子分娩時的片段；並附有超過20頁的手機通訊截圖，顯示積斯汀涉嫌與專責危機管理的公關人員Melissa Nathan策劃損害碧琪聲譽的抹黑行動。積斯汀代表律師Bryan Freedman否認有關指控，反駁碧琪入稟只為挽救負面形象。

隨着經理人公司WME與積斯汀巴東尼劃清界線、《痛愛完成式》原著小說作者柯琳胡佛發文支持碧琪麗芙莉，曾跟後者合演一連兩齣電影《牛仔褲的夏天》並認識超過20年的3名女星：《Barbie芭比》亞美利卡法拉娜（America Ferrera）、《女友節》安芭譚布連（Amber Tamblyn）及《侍女》艾莉絲貝杜（Alexis Bledel）發表聯合聲明，稱跟碧琪站在同一陣線，「我們看到她鼓起勇氣為自己和片場同事爭取安全的工作環境，也震驚地發現，有證據顯示有人有預謀和報復地企圖抹黑她。最令人不安的是，他們毫不掩飾地利用家庭暴力倖存者的故事來打壓尋求安全的婦女，虛偽程度是驚人的」。聲明中又指一個女人即使像碧琪般堅強、有名氣且資源豐富，仍有可能因為敢於要求安全的工作環境而面臨報復；又稱碧琪為自己及他人挺身而出的勇氣，激勵了她們。

家姐姐夫轉發報道以示支持

碧琪麗芙莉的家姐及姐夫羅冰麗芙莉（Robyn Johnson）和百特莊遜（Bart Johnson）同為演員，分別透過社交媒體轉發《紐約時報》有關碧琪控告積斯汀巴東尼的報道；羅冰呼籲追隨者閱讀，稱可看到當事人的短訊及公關策略「稱以任何必要的方式埋葬她（碧琪）」；又維護胞妹表示，「沒有人是沒有缺點的，但公眾被愚弄了」。百特則似回應碧琪被指受訪時顯得無禮的報道，指小姨要照顧4名子女，又嫁給荷李活最忙碌的演員，還要處理幾間公司，日做16小時，「卻同時被一個非常昂貴的公關抹黑行動攻擊，只因拍攝一部電影時投訴遭性騷擾？」

另一方面，現居紐約的挪威記者Kjersti Flaa今年8月在自己的YouTube頻道公開8年前因電影《情迷聲色時光》訪問碧琪麗芙莉的片段，聲稱此訪問曾令她想辭職；片中一開首Kjersti恭喜剛宣布有孕的碧琪，後者也用同一詞語恭喜她，但Kjersti沒懷孕，似是嘲笑她的小肚腩，碧琪因而被指忽視記者兼無禮。片段在網上瘋傳，錄得超過500萬瀏覽次數。積斯汀巴東尼被指策劃抹黑碧琪後，Kjersti在社交平台澄清，稱看了訴訟的內容，發現當中很多幕後的骯髒細節，但她絕無參與積斯汀的抹黑計劃，「我與此絕對無關，也從沒參與其中，（如此指控）對我而言是一種侮辱」。Kjersti稱當時再次上傳該片段只是巧合，也沒留意碧琪與積斯汀不和的消息，「從不會收受金錢危害到我身為記者的操守」。