【娛樂場】《港式流行》 蘇韻姿阮偉倫發掘各區隱藏食買玩攻略

今次節目找來畢業於香港大學的「本地薑」阿倫，伙拍在加拿大成長對香港文化一知半解的「鬼妹仔」蘇韻姿，風格迥異的他們走訪本地可能被忽略的熟悉街道與小店，除重溫香港人的集體回憶，同時反映從過去到現在的港式流行。無論是懷舊的經典文化，還是當下最紅的潮流趨勢，這些角落展現出香港獨有的生活態度與文化精髓，每區都有屬於它的驚喜和精彩。

蘇韻姿車神上身 贏高卡車比賽

蘇韻姿與阿倫從不同文化背景出發，探索各個隱藏景點，帶領大家體驗屬於這座城市的獨特魅力。兩主持先後走訪港九新界和離島，率先探索充滿地道文化的九龍城與寧靜氛圍的何文田，兩區生活緊密相連。

蘇韻姿與阿倫在何文田一間室內賽車場展開一場高卡車比賽，阿倫挑戰蘇韻姿，輸了請食飯，後者自言在加拿大有十多年駕駛經驗「未驚過」。最後蘇韻姿車神上身，由頭帶到尾，阿倫輸到連車尾燈都見不到。

「Yes卡」小秘密

「香港仔」阿倫之後帶「半唐番」蘇韻姿到深水埗一間專賣懷舊物品的小店，甫進店二人被一系列經典明星「Yes卡」珍藏吸引。蘇韻姿與阿倫分享小秘密，自爆本來不知道什麼是Yes卡，直到有香港粉絲以她的相片設計了一些Yes卡，才知道這是香港人追星的集體回憶。店內更有幾十年前的電車票、大牛龜電視、啟德遊樂場門票等珍藏，蘇韻姿說：「這間店令外國回來的我大開眼界。」

學整懷舊糕點搓茶果

北角融合懷舊氛圍與現代生活，蘇韻姿與阿倫到訪一間推廣懷舊糕點的店舖，包括菲林卷、糯米糍、缽仔糕等小食，兩人試食之餘還親身上陣學整糕點，即場學搓茶果，又焗出熊貓造型的可愛芝麻茶果，他們相當滿足，大讚自己整特別好食。阿倫還帶蘇韻姿遊覽母校香港大學，介紹最受學生歡迎的餐廳，以及他讀書時必吃的燒臘店開餐，重溫大學時光。

探索完港九後，二人再去新界及離島體驗不一樣的玩法，到南丫島品嘗在地小吃，坐在海邊享受異國風情。屯門輕鐵網絡方便，幾乎覆蓋整個區域。蘇韻姿與阿倫坐輕鐵，不僅在超美景點打卡，還一邊吃美食一邊欣賞輕軌，再到居酒屋品嘗創意料理，最後在保齡球場PK球技，行程充實。

《港式流行》 HOY TV（77台）

12月23日起 逢周一至五 晚8時30分