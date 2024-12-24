明年開騷預告會「郁動」 陳柏宇新年目標男歌手金獎

兩女年紀太小不宜上台

Jason稱今次最大挑戰是獻唱從未演繹的歌曲，出名口水多的他擔心上台分享感受，「台下可以當吹水傾偈，上到台就不知說什麼好。自知說話又長又譖，好驚不停兜圈，又不想太精簡表達不到重點，事先度定稿又不符合演唱會主題『Live』，所以正費煞思量怎樣拿揑」。

Jason希望將自己生活中的丈夫、父親和歌手角色，利用歌曲串連成故事呈現出來，至於演唱會嘉賓，由於6歲和近兩歲的女兒年紀太小，只懂唱兒歌，暫時未適合上台公開表演，無緣父女檔演出。不過他大爆長女Abigail熱愛跳舞有表演慾，性格非常灑脫，不理會別人對她的評價，所以不感壓力，經常都好開心。

入行18年的Jason自知外界焦點已不在自己身上，不擔心被拿來與新人比較，覺得獎項非他可控制，只求盡力做到最好，回饋樂迷。Jason覺得2024年是留力，已向唱片公司承諾，2025年向叱咤男歌手金獎目標進發，「不會說自己不恨攞獎，因為得獎是對公司和幕後團隊的鼓勵，去年專輯《in Rhythm》獲叱咤樂壇至尊唱片大獎也不錯。總之我不會刻意去計算要得到幾多個獎，最緊要做好音樂送給粉絲」。他表示近年歌迷年齡層增闊，由10多歲至中年人士都有，事業和收入亦趨向穩定，令他稍為減輕顧慮，可以專注做自己認為合適的音樂和工作。

盼進軍日本市場

Jason最近與日本創作女歌手milet合唱英文歌《Out of the Loop》，廣東話版取名《Cheat Day》，外界反應不錯。41歲Jason盼明年進軍日本市場，認為有心不怕遲，若有機會下一步想嘗試挑戰唱日文。新一年願望想籌備慶祝入行20周年演唱會，「時間過得快，兩年後便入行20年，如果有機會，好希望能集合一班同是2007年入行的歌手，例如周柏豪、洪卓立、小肥、江若琳、鍾舒漫、HotCha、裕美、王友良和林峯等，齊齊演出一個紀念騷，應該好好玩」。

記者：林蘊兒