明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

明年開騷預告會「郁動」 陳柏宇新年目標男歌手金獎

【明報專訊】陳柏宇（Jason）相隔兩年在港開騷，將於明年2月15及16日假會展舉行兩場《陳柏宇LIFE IS LIVE演唱會2025》。不擅跳舞的他預告應公司要求，會「有鋪排地郁動」，「請大家不要期望是實在的那類跳唱，好像2018年那次演唱會，都試過跳舞，不是出色也不是太差。今次主要希望藉少少『動作』，帶動現場氣氛，加上一班舞蹈員配合營造舞台效果」。

兩女年紀太小不宜上台

Jason稱今次最大挑戰是獻唱從未演繹的歌曲，出名口水多的他擔心上台分享感受，「台下可以當吹水傾偈，上到台就不知說什麼好。自知說話又長又譖，好驚不停兜圈，又不想太精簡表達不到重點，事先度定稿又不符合演唱會主題『Live』，所以正費煞思量怎樣拿揑」。

Jason希望將自己生活中的丈夫、父親和歌手角色，利用歌曲串連成故事呈現出來，至於演唱會嘉賓，由於6歲和近兩歲的女兒年紀太小，只懂唱兒歌，暫時未適合上台公開表演，無緣父女檔演出。不過他大爆長女Abigail熱愛跳舞有表演慾，性格非常灑脫，不理會別人對她的評價，所以不感壓力，經常都好開心。

入行18年的Jason自知外界焦點已不在自己身上，不擔心被拿來與新人比較，覺得獎項非他可控制，只求盡力做到最好，回饋樂迷。Jason覺得2024年是留力，已向唱片公司承諾，2025年向叱咤男歌手金獎目標進發，「不會說自己不恨攞獎，因為得獎是對公司和幕後團隊的鼓勵，去年專輯《in Rhythm》獲叱咤樂壇至尊唱片大獎也不錯。總之我不會刻意去計算要得到幾多個獎，最緊要做好音樂送給粉絲」。他表示近年歌迷年齡層增闊，由10多歲至中年人士都有，事業和收入亦趨向穩定，令他稍為減輕顧慮，可以專注做自己認為合適的音樂和工作。

盼進軍日本市場

Jason最近與日本創作女歌手milet合唱英文歌《Out of the Loop》，廣東話版取名《Cheat Day》，外界反應不錯。41歲Jason盼明年進軍日本市場，認為有心不怕遲，若有機會下一步想嘗試挑戰唱日文。新一年願望想籌備慶祝入行20周年演唱會，「時間過得快，兩年後便入行20年，如果有機會，好希望能集合一班同是2007年入行的歌手，例如周柏豪、洪卓立、小肥、江若琳、鍾舒漫、HotCha、裕美、王友良和林峯等，齊齊演出一個紀念騷，應該好好玩」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕陳柏宇（Jason）

上 / 下一篇新聞