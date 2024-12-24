開腦切腫瘤後首現身 蔡一傑出關參加聖誕派對 胡楓讚靚仔

娛樂組

92歲胡楓（修哥）日前舉行「修哥萬花筒聖誕派對」，筵開多席賀獲頒授銅紫荊星章，除四代同堂亮相，還邀請圈中好友包括羅蘭、肥媽（Mario Cordero）、姜大衛和太太李琳琳、陳妙瑛和張達明等參加，10月在社交平台自揭做了切除腦腫瘤手術的蔡一傑首度出席公開場合。

蔡展歡顏祝大家聖誕快樂

周美鳳與陳淑芬（陳太）分別在社交網貼出派對短片，身穿黑色外衣內襯橙色衫，戴黑色畫家帽的蔡一傑與周美鳳一同出鏡，後者說2024將快過去，最緊要大家身體健康，在旁的蔡一傑展燦爛笑容對鏡頭說：「聖誕快樂！」他反應很快，精神極佳，康復進度理想。陳太貼出蔡一傑跟眾人大合照短片，大讚蔡一傑精神飽滿，不過仍需靜養和戒口，說對方畀足面修哥。

修哥一直跟蔡保持聯絡

修哥接受《明報》電話訪問，透露蔡一傑在派對現身，大家都好開心，「佢精神好好，好靚仔，大家有講有笑」。問到蔡一傑是否特別惜他，所以出關參加派對？修哥說：「傑仔（蔡一傑）一直好惜我，之前開演唱會佢同阿智（蔡一智）畀驚喜我，突然出現唱歌畀我聽。我都一樣好惜傑仔，我哋一直有聯絡。」

安排蔡坐角落位置 免成焦點

問到蔡一傑之前做腦部手術是否很擔心？修哥說：「當然擔心啦，佢唔係生粒瘡，係開腦做手術喎！我好驚，好彩佢𠵱家冇事。」修哥表示派對當晚沒有詳細了解蔡一傑病况，不想給對方壓力，所以特別安排他坐角落位置，免成大家焦點。他透露蔡一傑成晚都好開心，不停跟大家傾偈。修哥與不少賓客在派對上獻唱，問蔡一傑有沒有唱歌？修哥說：「傑仔還在休息中，待他完全康復才唱歌。」