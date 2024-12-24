首度在港獻聲 陳曉華想4獎全中

與阮浩棕自薦唱歌失敗

阮浩棕受訪時禮尚往來，力撐陳曉華歌聲好聽，「她無論做什麼都是最好的」。陳曉華指《消失的你》很難唱，沒有甩拍子已算不錯，「近半月在深圳拍劇，只有半日時間練歌，又趁練歌時錄製了自己的演繹版本，稍後會在網上分享。（可有讓緋聞男友朱敏瀚聽？）留給大家一齊聽」。阮浩棕自認歌藝不錯，早前應《歡樂滿東華》監製邀請，與張馳豪合唱莫文蔚的歌，都有點迴響。問兩人為何不自薦唱劇集歌？他們大爆自薦失敗，陳曉華說：「我已經兩次食檸檬，落選兩部劇歌，我和阮浩棕拍劇時自薦，監製說已經錄好，原來輸經驗，下次開劇拜神就要自薦。」

對於文雪兒睇好羅毓儀撼贏陳曉華得女飛躍，陳曉華笑言不尷尬，「每人可投3票，大家可以支持我們。最近忙拍劇，所以很珍惜拉票機會」。阮浩棕表示會跟陳曉華互投。問到最想奪得哪個獎？他說：「會抱平常心，但內心渴望有獎項認同。」陳曉華自認對「馬來西亞最喜愛女主角」、「最佳女配角」 、「飛躍進步女藝員」及「最佳衣著」都有野心，「我已準備好晚裝，是性感、仙氣又特別的，我曾攞過衣著獎，所以好有心得」。

記者：鍾一虹