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娛樂

伙朱玲玲撐發哥攝影展 趙雅芝有戲癮 不抗拒與兒子黃愷傑合作

【明報專訊】趙雅芝、陳茵媺、戚黛黛、朱玲玲及朱凱婷昨日代表「慧妍雅集」到尖沙嘴支持周潤發（發哥）「香港．晨」慈善攝影展。趙雅芝稱發哥非常有心，會將部分籌得的善款捐給「慧姸雅集」，故特地前來捧發哥場。問到昔日跟發哥合作，對方可有為她影相？趙雅芝說：「沒有，因為當時大家都是新人，所以專注演戲，但他是個好活潑的年輕人，精力無窮，未開始鍾意影相。」她大讚發哥很有心，相隔多年感情仍在，早前她拍戲，發哥晨跑後帶同深井燒鵝來探班，她說：「發哥都有叫我去跑步，但我沒有這個習慣和時間，况且他是高班，我是初級班，追不上。」

可希望跟發哥再合作？趙雅芝說：「當然想！但其他工作已經很忙，暫時不會接拍劇集或電影。其實我都有戲癮，每看到劇集或電影有好玩的角色及劇本都會好恨演，只要有好劇本和角色適合，不抗拒跟兒子黃愷傑合作。」問到黃愷傑在《焚城》的表現如何？她說：「自己人就不畀分了，會客觀一點給予意見。」

陳茵媺讚陳豪有審美眼光

陳茵媺戴口罩到場，表示因身體不適及沒有化妝。問到老公陳豪可有為她與子女影靚相？她大讚老公是「萬能Mo」，因不論影相及拍片都好靚，「老公有good eye，可能做這行審美眼光很好」。是否揀她做老婆都是好眼光？她笑道：「這句一定要寫。」

戚黛黛投訴老公攝影技巧差

戚黛黛透露老公經常為她影相，但攝影技巧有待改善，「老公永遠捕捉我最肉酸的一面，不是奇怪表情、反眼，就是影到好矮，還辯稱拍出我最自然的樣子。因只有我們兩個去旅行，都是他幫我影相，唯有對他友善一點」。她稱結婚8年不斷訓練老公攝影技巧，現在已有點進步。

記者：林祖傑

相關字詞﹕周潤發（發哥） 黃愷傑 朱玲玲 陳茵媺 慧妍雅集 趙雅芝

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