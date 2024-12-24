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娛樂

姜濤難甩偶包 自評演技不及格 想與邱士縉拍BL劇 咀嘴都敢試

「大表姜」新劇爭女 姜濤盼跟Stanley演BL劇 自評距離好演員仍差一截

【明報專訊】姜濤與邱士縉（Stanley）合作ViuTV劇集《無用的謊言》，改編自同名韓劇，Stanley表示開拍前曾參考原著，希望避開相似演繹，創出新角度。姜濤則擔心看過原著後潛意識影響演出，出現抄襲情况，故只輕輕看看便算，主要跟劇本演繹，他說：「呢個角色跟我有很多相似地方，經常戴帽和戴口罩出街，當然原因不一樣，他要躲藏一些人，而且發生了一些事。拍攝時，我靠雙眼演戲，不知大家收不收貨？我已盡量投入。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Stanley跟姜濤劇中是情敵，齊爭奪葛綽瑤（Yoyo）芳心，但對手戲不多，他說：「我的角色通常見到姜濤和Yoyo一齊就無眼睇，然後走開。」姜濤笑稱爭女方面只能在戲劇世界裏才能鬥贏對方。Stanley笑說：「現實中我們沒爭過女仔，應該不是喜歡同類型女生。」姜濤說：「不一樣，但若跟Stanley爭，我一定輸！」

姜：與Stanley爭女仔一定輸

談到擇偶條件，姜濤表示最緊要合眼緣，擁可愛性格也不拘，但很難講偏愛什麼類型。能否接受女友講大話？他說：「我覺得每個人總試過講大話，只要是善意謊言，不傷害別人為前提。」他自爆小時候曾對媽媽講大話，「初中時試過逃學，跟幾個同學一齊去海洋公園玩，不過我不鼓勵學生這樣做」。

姜濤與Yoyo繼劇集《季前賽》再演情侶，透露今次的談情戲較上次多，但親熱程度有限，「公司在這方面捉得好緊，沒有大家想像中那麼親密」。Stanley笑稱自己唯一的親密戲就是追逐時被姜濤壓在身上，「劇中有幾場動作戲，我都幾喜歡，始終動作電影是香港出名的產業，也希望能多接觸。（可有騷肌？）沒有，今次集中發揮拳腳」。

減肥不設期限 有本事會騷肌

姜濤指Stanley將男性標準身形拉高，所以自己未有本事前不敢除衫，「我能騷都想騷，誰不想好似Stanley那麼弗，MIRROR演唱會只有他才敢除衫騷肌」。Stanley稱操肌是為勢所逼，又指姜濤身形都有料，不用羨慕別人，「他入面都好勁、好大嚿」。姜濤早前定下減10kg目標，笑言最近因發燒肚瀉，幫助排毒減肥，「呢幾日已經屙走1kg，不去睇醫生的話可以keep住屙，講笑！現在每朝7點至9點打籃球，玩得開心又消耗大，但不會定下減肥期限，只要有機會追到Stanley十分之一，我就跟他健身」。

第二次擔正演出劇集的姜濤，稱比以前思考多、付出多，但演技未算及格，距離好演員標準仍差一截，「我有演過戲，但經驗不多，未敢稱自己是演員，做演員是很深的學問，可以話難、可以話易。好似今次角色跟我有點似，好易畀人覺得戲裏的我做回姜濤！姜濤做歌手太耐，潛意識想搣甩偶像包袱都未必得，但相信有多些演戲機會，演技會愈來愈好」。他稱劇集播出後定會翻看自己的演出，跟原著對比，並留意外界反應，做賽後檢討。

Stanley撐姜濤做到出色演員

Stanley期待下次再跟姜濤合作時，對方能跳出個人形象投入演戲，「好多時不是姜濤有包袱，可能是公司和大眾畀他既定形象和包袱，好似他飾演一個人設相近的角色，行步路都令人覺得做回自己，其實他對戲劇的思想和認知不止於此。我舉個例，易烊千璽都是一個好勁的偶像，也是出色的演員，我覺得姜濤都會做到」。姜濤提議跟Stanley合演BL劇，任何尺度及咀嘴戲都敢嘗試。Stanley則擔心出來的效果不好睇，但可以先看劇本再決定。

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相關字詞﹕葛綽瑤（Yoyo） 無用的謊言 邱士縉（Stanley） 姜濤

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