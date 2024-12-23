明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】94歲奇連伊士活律政佳作 《二號陪審員》反思司法與公義

【明報專訊】奇連伊士活（Clint Eastwood）演而優則導，年屆94歲高齡仍創作不斷，新片《二號陪審員》（Juror #2）不知何故，受華納電影冷待，美國只在少數戲院上映，亞洲地區如香港亦無緣在大銀幕欣賞，本月20日僅透過影視串流平台Max上架。其實此片拍得平實，佈局巧妙，演員精彩，是近年律政題材中的佳作，亦翻新了同類型電影的框架，透過有罪陪審員的道德兩難，詰問司法制度是否仍可彰顯公義。

陪審員變真兇

《二號陪審員》講述Justin是酗酒康復者，家有快將分娩的太太Ally，被法庭傳召擔任一宗謀殺案的陪審員。案件發生於1年前，Kendall與男友James在酒吧爭執，前者其後被發現伏屍叢林，James被控謀殺，但堅稱無辜。甫開審聽到案情，Justin即回想自己當時也身在該酒吧，駕車離開時撞到硬物，當時沒發現任何屍體，當地又常見鹿蹤，以為只是撞到動物，在庭上才驚覺自己可能是「真兇」。

過往同類題材的電影，控辯雙方激烈陳詞，被告有否犯案形成懸念，但很少像此片般把陪審員設定為兇手。編劇Jonathan Abrams卻無意把任何角色塑造成壞人，相反當中每個人都在自己崗位竭盡所能，到底哪裏出了問題，都是對制度的詰問？當陪審團閉門決議，最初就像《十二怒漢》的角色，大部分都認為James有罪，想匆匆投票後回家；良心未泯的Justin力排衆議，提出應好好討論細節才下定論。討論下來，很快便發現執法漏洞，陪審員中有退休的資深重案組探員Harold，指警檢雙方在James以外，從來沒有鎖定其他嫌疑人；醫科實習生的陪審員從死者傷勢提出另一論點，指Kendall有可能是被車撞落叢林。Harold認同這個推斷，更展開調查，卻觸犯了陪審團規定。當Justin從戒酒會朋友兼律師那裏得知，以其酒駕紀錄，即使自首也可能判囚終身，Justin會如何抉擇？

電影開頭及James宣判後，鏡頭都對準「正義女神」像，造型中的蒙眼，代表客觀，不被感官所誤導，由理性判斷；長劍代表刑罰的正義力量；天秤則意味公平公正的審判。除了有罪的「陪審員」，片中控辯雙方均存在缺失，主控官Faith角逐地區檢察官高位，想改變制度的根本，藉這宗牽涉家暴的兇案造勢。被Harold提醒警檢的粗疏後，她曾嘗試彌補，努力尋找是否有另一疑犯；然而政治上的野心，會否讓她一直往歪路走？電影最後呈開放結局，她上門找Justin便結束。辯護律師Eric相信當事人無辜，但他是政府委派（類似法援律師），資源有限，根本沒能力為James搜尋更多有力證據，這一點又引證了《毒舌大狀》金句「法律面前，窮人XX」。就連法醫部門，片中也借陪審員之口，說他們一日不知要處理多少屍體，忙中有遺漏。此外，陪審員Marcus因自身經歷，對於曾加入幫派的James已有偏見，加上Justin的設定，值得反思當制度出了問題，好人也會做壞事。

口碑好上映戲院少

此片演出陣容不弱，《暗夜情報員》基比巴素（Gabriel Basso）、《24》基夫修打蘭（Kiefer Sutherland）粉墨登場之外，扮演主控官Faith的《鬼眼》女星東妮歌莉蒂（Toni Collette）及飾演Justin的《五腥級盛宴》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult），繼《單親插班生》扮演母子後，相隔逾20年再合作，尼古拉斯更交出從影代表作，在東妮和飾演Harold的《鼓動真我》西蒙斯（J.K. Simmons）等老戲骨面前，毫不遜色，把內疚懦弱、驚惶失措又暗自盤算各方對自己利害關係的複雜角色，全都準確演繹，此片若能在戲院上映或擴大宣傳，或會獲各大獎項提名。

為何此片受電影公司冷待，依然是個謎；據美媒報道，華納電影最初已決定把《二號陪審員》直上串流平台，後來安排11月初在美國不足50間戲院上映，並稱不會公布票房數字；美媒引述電影公司消息，稱是為了保存導演顏面，不想任何有關票房的負面新聞成為頭條；當時已有美媒抨擊此舉奇怪，指奇連伊士活至今仍是有叫座力的導演。在爛番茄網站，此片無論影評人或觀衆，得分都超過90%。美國網站Vulture指此事反映了現今大片廠制度的深刻問題，形容電影公司管理層視奇連「不是需要保護的藝術家，而是需要修正的錯誤」。如此冷待下，可能是奇連最後作品的《二號陪審員》，全球依然收超過2000萬美元（約1.56億港元），跟存在缺失的司法制度一樣，電影公司是否也應好好反省？

相關字詞﹕開箱 西蒙斯 尼古拉斯侯特 東妮歌莉蒂 基夫修打蘭 基比巴素 影視串流平台Max 奇連伊士活 二號陪審員

上 / 下一篇新聞