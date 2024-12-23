金賢重香港開騷 跑上「山頂」唱歌

金賢重演出約兩個半小時，獻唱20多首歌曲，並大曬手臂肌。他稱台下每名粉絲的樣子都看得很清楚，亦記得部分人出席日前的簽名會，讚大家愈來愈年輕兼衣著華麗。他表示很多年沒來港，日前欣賞維港夜景，看到高樓上的燈飾字句，以為有人向另一半示愛兼求婚，其後才知寫着「我愛香港」，接着唱出《Song for a Dreamer》，並說：「雖然不是求婚歌，但希望帶給大家溫暖。」其間金賢重突然走落台，粉絲即時衝向前，惹來一陣混亂，他只好返回台上。安歌環節，金賢重打扮帶聖誕氣氛，跟粉絲提早過節，還落台與粉絲近距離接觸，走到「山頂」觀眾席，讓粉絲大為驚喜，不停拿手機拍攝。他說：「今年結束前跟大家一起度過，相當難忘，感謝香港粉絲支持，讓我可以在港演出。能跟大家慶祝聖誕，覺得好幸運，希望大家在夢中有個白色聖誕。」

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵