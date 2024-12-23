【娛樂場】《奔跑吧！勇敢的女人們》 「愛妻號」蕭正楠表情包放笑彈

丁仲堯發憤圖強，以及在經理人兼軍師禾平（朱敏瀚飾）幫助下，搖身一變成城中馳名「愛妻號」，風生水起的丁仲堯自此開設工作室，表面看似人生勝利組，私下卻過着千瘡百孔的人生，更要周旋於太太林采琳和當紅女星沈洛澄（賴慰玲飾）之間，3人最終因為一個蒸餾水廣告關係愈鬧愈僵……

蕭正楠之前在《破毒強人》和今年台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》角色較沉重又複雜，繼2017《超時空男臣》，相隔7年於《奔跑吧！勇敢的女人們》再放笑彈，演出擅長的喜劇，引粉絲期待。

展現認真做無聊事

劇集近日播出搞笑宣傳片，當中有一系列他飾演的丁仲堯拍攝搞笑廣告，包括以「千嬌百媚」style賣衛生巾，還有丁仲堯與沈洛澄懶認真兼懶型拍的戲中戲劇集結局周預告，二人在電視城飛天遁地，又有爆破和單手天台邊救人的場面，盡現「認真做無聊事」。

朱敏瀚劇中唯一「認真mode」

配合劇中「愛妻號」人設，蕭正楠會密集式展示一系列油膩表情，大曬3款不同特色手勢，展示自己愛妻的決心，超乎想像。蕭正楠今次與朱敏瀚拍檔，充滿新鮮感，前者在《痞子英雄》展現「木面搞笑」，在《奔跑吧》近乎全員搞怪中，飾演一名絕不搞笑、一本正經為蕭正楠拆彈，處理危機的經理人，與其他角色形成強烈對比，非常突出。

《奔跑吧，勇敢的女人們！》翡翠台 12月30日起 逢周一至五 晚8時30分