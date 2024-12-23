《後生仔》前主持王虹茵出嫁 姊妹朱智賢發福拒收身免搶鏡

王虹茵由爸爸帶領進場，一對新人分別道出誓辭，二人感動得不停抹眼淚。隨後在雙方家長及律師見證下，簽字結為夫妻。

婚後繼續幕前工作

王虹茵表示和老公一手一腳統籌婚禮，足足籌備了一年，至婚前一晚仍在處理細節，全晚沒有睡，透露拖着父親進場最感動，因爸爸是很惡的嚴父，小時候不喜歡父親，長大後發覺好彩有爸爸，才成就今天的自己，「同老公拍拖7年多，好彩沒有七年之癢。他以前都很喜歡玩，沒有想過和他會結伴終身，最終順其自然一步一步走過來，在適合的時間結婚，我們有計劃生小朋友，不是這一兩年的事，想先享受二人世界」。已離巢的王虹茵表示婚後會繼續幕前工作，自詡是獨立型女強人，稍後會為港台拍節目，不過先去泰國短線旅行，待工作完成再到歐洲度蜜月。

朱智賢上月宣布與謝東閔分手後暴肥12磅，稱為免搶新娘鏡，沒有刻意收身做姊妹。是否因情傷暴食致肥？她解釋：「不是，只是年紀大發福，不運動又瘋狂食消夜，我向來大食，食好多嘢，會檢討反省。」她指謝東閔也喜歡吃東西，所以同樣發福。

朱智賢不欲多談分手因由，只表示私人事想低調處理，強調不關第三者事，「現在大家的關係好似屋企人咁，很友好，我們還有聯絡」。

記者：林祖傑