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娛樂

入行25年首封影帝無慶祝 林峯偕妻女出埠滑雪當獎勵

【明報專訊】林峯、陳茵媺、許廷鏗與楊洛婷昨日到中環的嘉年華出席雜技團表演特別場活動，林峯計劃稍後偕太太張馨月和女兒「格格」Luna欣賞，承認近半年較少時間陪妻女，聖誕節和農曆新年已向經理人請假，陪家人旅行，帶囡囡滑雪過白色冬天，「我同太太玩單板滑雪，女兒已學，都有天分，覺得小朋友玩單板滑雪好有型」。

林峯憑電影《九龍城寨之圍城》膺「第五屆新時代國際電影節金揚花獎」最佳男主角，出道25年首封影帝，表示人生第一個電影獎，多謝老闆古天樂，讓他近幾年多拍戲，會繼續努力。會否增添明年香港電影金像獎爭影帝信心？他說：「我未出席過金像獎，未行過紅地氈，有得去行一行紅地氈已覺得很開心，太太會否陪同，要到時睇時間。」

林峯透露得獎後沒特別慶祝，冬至與家人食飯當慶祝，笑言之後與家人旅行當獎勵自己，到時大消費，因現在去旅行要跟女兒放假時間，永遠要旺季去人迫人，酒店和機票一定貴。

陳茵媺否認陳豪常送貴包包

陳茵媺試過幾次全家到嘉年華玩遊戲享家庭樂，直認平時照顧小朋友和工作有壓力，是幾好的放鬆和讓小朋友放電的親子活動。她覺得要「work hard,play hard」，玩時應該盡情喪玩先開心，自認贏公仔比老公陳豪勁，因她見到想要會玩到贏為止。陳茵媺表示老公工作忙碌，今個月只見對方兩次，陳豪聖誕節有幾日假放，已準備與奶奶、老公的大哥及二哥，在家炮製聖誕大餐慶祝。

陳豪早前送60萬元限定版名牌手袋給她，聖誕會否再送包包？陳茵媺說：「唔知喎，問吓老公先，他不是經常送包包給我，合眼緣才買，聖誕未必要送禮物，他常不在香港，有機會拍拖已好開心。」提到陳豪再角逐視帝，她說：「我點都撐佢，覺得佢每年贏面都大， He's number one。」

記者：林祖傑

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