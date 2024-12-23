入行25年首封影帝無慶祝 林峯偕妻女出埠滑雪當獎勵

林峯憑電影《九龍城寨之圍城》膺「第五屆新時代國際電影節金揚花獎」最佳男主角，出道25年首封影帝，表示人生第一個電影獎，多謝老闆古天樂，讓他近幾年多拍戲，會繼續努力。會否增添明年香港電影金像獎爭影帝信心？他說：「我未出席過金像獎，未行過紅地氈，有得去行一行紅地氈已覺得很開心，太太會否陪同，要到時睇時間。」

林峯透露得獎後沒特別慶祝，冬至與家人食飯當慶祝，笑言之後與家人旅行當獎勵自己，到時大消費，因現在去旅行要跟女兒放假時間，永遠要旺季去人迫人，酒店和機票一定貴。

陳茵媺否認陳豪常送貴包包

陳茵媺試過幾次全家到嘉年華玩遊戲享家庭樂，直認平時照顧小朋友和工作有壓力，是幾好的放鬆和讓小朋友放電的親子活動。她覺得要「work hard,play hard」，玩時應該盡情喪玩先開心，自認贏公仔比老公陳豪勁，因她見到想要會玩到贏為止。陳茵媺表示老公工作忙碌，今個月只見對方兩次，陳豪聖誕節有幾日假放，已準備與奶奶、老公的大哥及二哥，在家炮製聖誕大餐慶祝。

陳豪早前送60萬元限定版名牌手袋給她，聖誕會否再送包包？陳茵媺說：「唔知喎，問吓老公先，他不是經常送包包給我，合眼緣才買，聖誕未必要送禮物，他常不在香港，有機會拍拖已好開心。」提到陳豪再角逐視帝，她說：「我點都撐佢，覺得佢每年贏面都大， He's number one。」

記者：林祖傑