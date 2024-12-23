陳卓賢伙許恩怡謝票 隊友AK突襲捧場

問他若真的見到將來的自己會如何？Ian笑說：「我會握手，講『辛苦晒！』同『畀心機！』」為演繹「蘇昇華」內心變化，他曾考慮加入自己方法突顯角色特質，後來覺得用自然態度演出更貼近角色。

伊健在場氣氛變輕鬆

許恩怡難忘Ian戲中即興彈琴，拍前沒預先設定太多，對方彈奏的旋律卻很準確配合當時感覺，大讚拍檔厲害。至於跟鄭伊健合作感覺，她稱對方是大前輩，沒有偶像包袱，「他好善良、好開懷，有他在場令劇組變得輕鬆。鏡頭外伊健經常搵人傾偈，跳來跳去，到正式埋位拍攝，他隨即進入狀態，可能他見我好緊張，特別與我玩來緩和情緒」。

大隊之後轉到尖沙嘴謝票，Ian隊友江𤒹生（AK）隱藏觀眾席突然現身送驚喜，表示香港很久沒這類奇幻愛情片，讚好睇和一眾演員都做得好。導演梁禮彥談到Ian角色以生日1016（10月16日）為手機密碼，剛巧是AK生日，稱是美麗的巧合，「《久別重逢》去年10月16日開機，就賦予『蘇昇華』這天生日，覺得是緣分」。

記者：林蘊兒

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