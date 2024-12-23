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娛樂

廖子妤被王丹妮催婚 林家熙不評論舊愛甩拖

焚城｜王丹妮向好友廖子妤催婚 自揭胃炎狂嘔兼吐血絲

【明報專訊】電影《焚城》演員王丹妮、廖子妤、何啟華（阿Dee）、魏浚笙（Jeffrey）、王菀之、黃德斌、林家熙（Locker）、梁仲恆和黃愷傑伙導演潘耀明昨日與逾200名粉絲坐渡輪遊維港預祝聖誕。一行人走上甲板開咪呼籲岸上市民入場支持新片，除跟粉絲唱聖誕歌、大合照，還玩遊戲交換禮物。

廖回大馬休養 身體變好

暈船浪的廖子妤全程死頂，怕有睡意未有食止暈浪丸，「派對氣氛很開心，幫我分散注意力，希望《焚城》票房繼續升」。王丹妮盼新片繼續有好成績，帶挈下次遊飛機河。電影公司日前發布角色受輻射影響妝容，她說：「已刪除的片段重現觀眾眼前，希望讓大家了解輻射禍害，關注相關問題，女兒都有捧場，說睇到很緊張。」

廖子妤早前透露近兩年體弱多病，表示身體已慢慢康復，除戒酒、凍飲及煎炸食物外，早前回馬來西亞參加妹妹婚宴順道放大假休息，「可能我有點思鄉才會病，回家可做公主，兩個妹嫁出後，媽媽集中力全放在我身上，加上空氣好，身體強壯很多」。有沒有被催婚？她說：「妹妹婚宴上個個都催我。」王丹妮趁機向好姊妹催婚，稱要跟對方一起學養生，因她日前胃炎狂嘔吐，還吐出血絲，入院打針止嘔，要好好調理身體。

Locker跟吳家忻無聯絡

Locker透露已約女友邱彥筒（Marf）、Jeffrey和阿Dee開聖誕派對，會否介紹女仔給阿Dee認識？阿Dee笑說：「我有大批女朋友嘞！最希望Jeffrey與Locker幫忙宣傳ERROR明年1月演唱會，為報答他們會邀請二人睇騷。」他與Jeffrey表示聖誕期間會出席公開活動，與粉絲共度佳節。

Marf明年任英國搖滾樂隊Coldplay在啟德體育園主場館演唱會暖場嘉賓，Locker替女友高興，爆對方知道後很激動，「超級恭喜她，我好欣賞她的舞台表現，相信一定做得好好，好想捧場，不知如何撲飛，打算到時變身工作人員，幫她攞水樽跟住入場」。他的前度吳家忻宣布跟富三代馬桂烽分手，Locker說：「睇到報道，已很久沒聯絡，不想打擾對方，我現在的身分不便評論。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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