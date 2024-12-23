讚林明禎陳苡臻演出有驚喜 彭發捱過破產邊緣 學懂與人分憂

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

彭發執導《手機見鬼》講述因校園欺凌枉死而復仇的故事，找來一班年輕演員林明禎、陳苡臻（Jessica）、譚淇淇和陳星妤等演出，透露她們性格各異，拍攝時，有些要鬧、有些要慢慢引導、有些讓她先自由發揮，不過總括來說，一眾女生夠青春活力，肯搏命，表現有驚喜，「特別要讚被欺凌的Jessica，為求達到效果，她真的被虐待，包括被打、火燒和剪頭髮，事前與Jessica講得好清楚，讓她有心理準備，拍攝時，佢痛到不停流淚仍一直強忍。我又要求霸凌Jessica的譚淇淇和陳星妤真打，二人真的夠膽死落手，我都睇到咬牙切齒，唔捨得cut，睇佢哋點打落去，感謝幾名演員的配合，看到她們為角色豁出去，好有火」。

全片手機拍攝 比大機花心血

飾演網紅「莉莉」的林明禎，彭發同感驚喜，「最大驚喜是她拍完一場喊戲，好得戚同我講：『所有人拍我喊戲，都係得一隻眼流眼淚，另一隻點都冇辦法流眼淚。』講到我幫佢『打通任督二脈』，我見佢咁得戚，於是不停拍她雙眼同時流淚，連鼻涕也流出來才收貨，她沒嬲，反走過來讚我：『導演，你真係厲害』」。他表示未來電影要靠這班新生代演員，撇開演技，起碼她們願為作品付出。

彭發為配合《手機見鬼》故事以手機為主軸，棄用大型電影拍攝器材，全片用手機拍攝，看似簡單，實際一點也不容易，單是前期測試不同手機型號、不同功能拍出來的效果分別，已花了不少時間，「日景和夜景、快鏡和慢鏡，不同手機拍出來的畫質和效果都不一樣。《手機見鬼》是院線電影，所以決定使用哪部手機及什麼功能拍攝每一個鏡頭後，還要租戲院，將片段放在大銀幕的效果看看是否合乎要求，才做最後決定」。他否認手機拍攝較節省製作費，所需人手跟大機拍攝沒分別，他笑言：「攝影師收費都係咁貴，冇平到。」

一部電影一條命 票房難以預計

被譽為「鬼王導演」的彭發對上一次執導港產鬼片是2007年《塚愛》，由鄧麗欣和余文樂主演。被問相隔多年再拍港式鬼片，會否擔心票房成績？彭發表示在電影圈打滾多年，很清楚遊戲規則，最重要是拍到自己想拍的題材，拍攝時無「博懵」，問心無愧便可，票房難以預計，「今時今日單是排片，排多間、排少間，導演都控制不到」。

彭發承認現今觀眾喜好難以捉摸，令經營電影變得愈來愈困難，不單止香港，是全球問題，「整個電影工業都遇到很大問題，因現在觀眾觀賞模式完全改變，要在特定時間去某一個地方睇一部戲，還要畀錢，撫心自問，一年自掏腰包睇的電影有幾多部？其實睇戲的人沒減，只是網上平台多了，觀眾上網睇，不入戲院睇而已」。

彭發表示一部電影一條命，像《破•地獄》之前都無人敢講一定收得兼破《毒舌大狀》1.15億票房紀錄，登上香港華語片票房冠軍，這就是《破•地獄》的命運，「咁啱這個時候觀眾想睇，咁就有好成績，唔想睇就冇㗎啦！記住一部電影由創作、籌備、拍攝至上畫，分分鐘是年幾兩年的事，跟你講部片兩年後一定得，你都唔會信，邊有咁神奇嘅事，算命佬都冇咁厲害」。

笑稱最驚無錢 過好每一天

彭發稱拍鬼片以來從未遇到靈異事件，笑言最驚自己無錢。說到去年為患癌太太醫病傾盡家財，無力償還200萬欠債申請破產，幸獲各方人士幫助解困。他說：「已還清債務，不然今天不會坐在這裏。此事令我人生觀大改，每天健健康康已足夠，往後剩下來的日子該怎樣過好每一天，亦已安排和處理好。」

是否學識與人分憂，不要全部一個人扛？彭發說：「哥哥（彭順）一直都有幫我分擔，但分擔得幾多？每個人都有自己的家庭和負擔。我的性格一向不喜歡找別人分擔，現在學識講出來。 」

場地提供：Lungwoo Studio

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