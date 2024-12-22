【開箱】《臥底老友記》 護老院查案 溫情為實

靈感來自智利紀錄片

《臥底老友記》講述退休工程系教授Charles喪偶後生活枯燥，其已婚並育有3子的女兒Emily非常擔心，鼓勵他追求新生活。Charles無意中看到招聘廣告，私家偵探Julie要聘請一名長者潛入護老院調查一宗失竊案，雙方一拍即合；Charles向女兒隱瞞當臥底一事，只稱上新課程。Charles憑個人魅力，大受院友歡迎，更與部分人結下友誼；調查過程中每名目標最後都洗脫嫌疑，院長Didi開始懷疑他；當愈來愈接近破案，Charles應否表明身分，但可能令得來不易的知心友情破裂？

此劇只有8集，每集約半小時，調子輕鬆，節奏爽快，卻同時有笑有淚。《臥底老友記》創作人米高瑞（Michael Schur）是資深編劇及監製，曾為長壽綜藝節目《周六夜現場》、劇集《辦公室瘋雲》等撰寫劇本；他與監製過《職業槍手》的拍檔摩根碩基（Morgan Sackett）本打算把《與狼共舞》奇雲高士拿（Kevin Costner）主演的棒球題材舊片《幻夢成真》（Field of Dreams），拍成劇集，計劃後來胎死腹中。摩根其後問米高有否看過獲奧斯卡提名的智利紀錄片《臨時偵探無限耆》（The Mole Agent），稱可把它改為劇集。《臨》片講述長者Sergio被偵探社聘用到護老院當臥底，看看顧客的母親有否被虐待；這套紀錄片表面是看Sergio查案，其實導演瑪蒂艾柏迪（Maite Alberdi）想呈現的是院內衆多耆英的情感，到底他們需要什麽。《臥底老友記》抽出紀錄片的精髓，再在戲劇方面加以發揮，譬如講述Charles的太太生前患有腦退化症，對他和女兒都是煎熬，劇中便感嘆那是最殘酷的疾病；他獨自照顧妻子，到她逝世，Charles從來沒向女兒Emily剖白過什麽，讓對方感覺自己像個局外人。因工作到達護老院後，發現院方會把腦退化症患者分隔開來照顧，也讓Charles十分難受。

寫友情親情動人

劇中的Pacific View護老院像五星級豪華度假酒店，每人有獨立房間之外，更有餐飲、美容及各種康樂設施，興趣班也應有盡有，可想而知住客盡是富裕階層。Charles要調查的正是其中一名院友的兒子，發現母親的名貴珠寶不翼而飛，所以委託Julie查出真兇。院舍就像外面社會的縮影，雖然住客全是長者，一樣有感情的煩惱，像 Elliott便嫉妒Charles受到其「前妻」Virginia的青眼。Charles最心痛的一幕，是發現鄰房Gladys以前從事戲劇服裝工作，有腦退化迹象，被院友疏遠之外，也讓Charles想起亡妻，一度因為Gladys，荒廢查案，卻沒想到關懷她，成為後來破案的關鍵。

此劇人物各有特色，尤其一衆院友，這些看來被放逐了的老人，其實活力十足，Virginia最活潑也最大情大性，會對着來送貨的大隻哥哥目不轉睛，又替寬待他人節儉自己的好友Florence作主，買下豪華按摩椅，後者猝逝，她傷心也深明人生無常。院長Didi更像是神奇女俠，維護下屬，愛惜院友，即使薪酬不高還是把所有難題一力承擔。Charles與Calbert的友情由下棋開始，第7集兩人離大隊同遊三藩市，Charles帶Calbert往看他最喜歡的棒球比賽，入場後Charles才自白根本不是棒球迷，Calbert於是說：「帶我到你喜歡的地方才對吧。」Charles恍然大悟，帶對方走遍他一路以來生活的地方，甚至以前經常跟太太光顧的餐廳，最後一次去的時候甚至有非常不快的經歷，藉此他首次向人談及照顧腦退化症親人的痛苦，Calbert也坦白兒子總不在身邊的寂寞。然而《臥底老友記》的傷感只是偶然，大部分時候還是幽默風趣，不管Charles逢人講解機械的雀躍，或Emily突然到訪護老院，發現自己變了侄女，Julie才是女兒，她訝異又有點氣爸爸，同時樂於陪對方一起查案，過程相當爆笑。父女情由隔閡到坦誠相對，也描繪得溫馨動人，Emily的3名兒子正值青春期，同樣是笑料來源。此劇年底才推出，依然能打入美國電影學院（AFI）年度十佳劇集之一，證明爛番茄網站影評與觀衆評分分別錄得95%與91%，絕非偶然。

扮演Charles的泰丹遜除了電影《BB也瘋狂》、《親親表妹》之外，也演出過《飲勝》等衆多劇集，月底便屆77歲的他，雖然滿頭白髮，也不再皮光肉滑，但身形比很多中年漢保持得更好，腰板挺直，身手敏捷，沒半點老態。