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娛樂

《荒野機械人》安妮獎10提名領先

【明報專訊】被譽為動畫界奧斯卡的安妮獎前日公布提名名單，夢工場的《荒野機械人》成績最好，以10項提名領先，包括跟《玩轉腦朋友2》、《功夫熊貓4》、《那年聖誕不一樣》、《Ultraman：崛起》及《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》（Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl ）一同角逐最佳動畫；其中《超》片將於1月3日在影視串流平台Netflix上架，《那》片及《Ultraman》亦在Netflix播出。《功夫熊貓4》跟《荒野機械人》一樣，由夢工場出品，《玩轉腦朋友2》則屬彼思動畫。角逐最佳獨立動畫的包括《貓貓的奇幻漂流》、《大件事！阿女要食雞》（Chicken for Linda!）、《島王》（Kensuke's Kingdom）、《Look Back-驀然回首》、《火星號列車》（Mars Express）及《蝸牛回憶錄》（Memoir of a Snail，暫譯）。

另一方面，美國前總統奧巴馬每年都會發布書籍、音樂及電影的年度十優心水作品；電影方面有紀錄片《加拿大原住民之殤》（Sugarcane）、印度片《乘著光的幻想》、《教宗選戰》、《鋼琴課》、《狠荒者》、《菩提樹籽》（The Seed of the Sacred Fig，暫譯）、《沙丘瀚戰：第二章》、《阿諾拉》、《DIDI弟弟》及卜戴倫（Bob Dylan）的傳記片《A Complete Unknown》。

相關字詞﹕荒野機械人 動畫界奧斯卡 安妮獎

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