《荒野機械人》安妮獎10提名領先

【明報專訊】被譽為動畫界奧斯卡的安妮獎前日公布提名名單，夢工場的《荒野機械人》成績最好，以10項提名領先，包括跟《玩轉腦朋友2》、《功夫熊貓4》、《那年聖誕不一樣》、《Ultraman：崛起》及《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》（Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl ）一同角逐最佳動畫；其中《超》片將於1月3日在影視串流平台Netflix上架，《那》片及《Ultraman》亦在Netflix播出。《功夫熊貓4》跟《荒野機械人》一樣，由夢工場出品，《玩轉腦朋友2》則屬彼思動畫。角逐最佳獨立動畫的包括《貓貓的奇幻漂流》、《大件事！阿女要食雞》（Chicken for Linda!）、《島王》（Kensuke's Kingdom）、《Look Back-驀然回首》、《火星號列車》（Mars Express）及《蝸牛回憶錄》（Memoir of a Snail，暫譯）。