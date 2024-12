《荒野機械人》安妮獎10提名領先

【明報專訊】被譽為動畫界奧斯卡的安妮獎前日公布提名名單,夢工場的《荒野機械人》成績最好,以10項提名領先,包括跟《玩轉腦朋友2》、《功夫熊貓4》、《那年聖誕不一樣》、《Ultraman:崛起》及《超級無敵掌門狗之最強復仇鳥》(Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl )一同角逐最佳動畫;其中《超》片將於1月3日在影視串流平台Netflix上架,《那》片及《Ultraman》亦在Netflix播出。《功夫熊貓4》跟《荒野機械人》一樣,由夢工場出品,《玩轉腦朋友2》則屬彼思動畫。角逐最佳獨立動畫的包括《貓貓的奇幻漂流》、《大件事!阿女要食雞》(Chicken for Linda!)、《島王》(Kensuke's Kingdom)、《Look Back-驀然回首》、《火星號列車》(Mars Express)及《蝸牛回憶錄》(Memoir of a Snail,暫譯)。