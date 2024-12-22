被指總統夫人「閨密」 告網紅發布假新聞 李英愛索償130萬敗訴

文：蘇珮欣

韓國傳媒報道，YouTube頻道「開放共鳴TV」去年底公開影片，內容描述韓國總統尹錫悅妻子金建希與李英愛有深厚交情，故此後者去年9月向韓國已故總統李承晚紀念財團，捐款5000萬韓圜（約27萬港元），資助興建李承晚紀念館。據報道李英愛捐款之外，並附有信件，內文提到，「雖然李承晚總統功過參半，不過我認為，今日自由大韓民國能夠頂天立地，他也曾為此奠下基礎」。「開放共鳴TV」頻道質疑李英愛的政治立場傾向保守派。

李英愛方面指影片內容不實，貶低李英愛，散布虛假新聞，否認片中所指金建希曾參加她的龍鳳胎周歲宴，因此向頻道提出民事訴訟，以損害李英愛聲譽為由，索償2.5億韓圜（約130萬港元），還向警方就事件作出刑事舉報。當時「開放共鳴TV」頻道方面否認發布虛假新聞，稱內容是為了公共利益，並不違法。

法院曾要求雙方庭外和解被拒

法院今年10月就索償案要求雙方庭外和解，但兩方均提出異議。由於雙方拒絕和解，本月20日首爾西部地方法院就案件裁決，判李英愛敗訴，並需支付所有堂費。

YouTube頻道「開放共鳴TV」同日發聲明，形容這次案件「真正獲勝」，指案件早前在刑事訴訟中，檢方已判定他們無嫌疑，這次民事訴訟亦再次勝訴。「開放共鳴TV」稱法院接納了李英愛與龍鳳胎曾一起參加金建希籌辦的展覽會，以及總統尹錫悅秘書室長游說她支援興建李承晚紀念館等證據，判李英愛敗訴。