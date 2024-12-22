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娛樂

【娛樂場】羅家英扮中風挑戰肢體演繹 區嘉雯揣摩照顧者內心世界

【明報專訊】病患照顧者的困境近年備受關注，他們除了要照顧患病家人之外，還要面對沉重的生活壓力，苦無紓緩出口。港台電視劇《獅子山下2024》打頭陣推出的單元《下世不要嫁給你》正是以照顧者的故事為題材，由金像新晉導演何爵天執導、李靜雯編劇，羅家英（家英哥）、區嘉雯、張紋嘉主演。

導演何爵天：不想借戲賣慘

何爵天表示故事靈感取材自編劇李靜雯家中的處境，也許是不少家庭遇到的問題。他稱雖然劇中提到長期病患者的問題，以及照顧者的辛酸，但並不想借戲賣慘，故戲裏用了不少輕鬆的黑色幽默元素，帶出沉重的現實，還特意邀請久未拍劇的羅家英參與演出，他說：「家英哥現場『好生猛』，對拍攝上提供了不少建議，有時還即興加了笑位，讓戲劇效果更好。」

羅家英劇中飾演中風老翁，稱肢體演繹是很大挑戰，「我常提自己在身體上要演到半身不靈活的模樣，這類有點固執、頑皮、淘氣的角色也是我很少演的」。

張紋嘉花大量時間拿揑角色

張紋嘉飾演家英哥的女兒，既要兼顧忙碌的工作，又經常因瑣碎事跟爸爸爭執，還將責任怪到身為照顧者的媽媽身上，她說：「劇中女兒與家人的溝通方式，跟現實中的我大相逕庭，所以要花大量時間去拿揑。」她透露當初收到導演何爵天的邀請大感驚訝，後來知道導演欣賞過她的舞台劇演出，才找她試鏡。她大讚家英哥演出生動，自己不時要「接招」，是一次很寶貴的合作經驗。

至於劇后區嘉雯，曾多次跟何爵天合作，她覺得今次新劇角色有挑戰，「我沒有照顧病患長者的經驗，唯有向身邊朋友打聽他們的故事，揣摩照顧者的內心世界」。

《下世不要嫁給你》故事講述阿珍（區嘉雯飾）以為可以輕鬆過退休生活之際，她的老伴（羅家英飾）突然中風，頓時變成全職照顧者，經常陪伴覆診，照顧一切起居。丈夫行動不便，終日差遣妻子辦事，又罔顧糖尿、高血壓等問題，背地裏偷吃甜點，令女兒怪責媽媽，這一切都令阿珍感到吃不消。一朝醒來，阿珍發現雙耳失聰，擔心若自己有事，還有誰來照顧老伴。

幕後班底大有來頭

參與《下世不要嫁給你》的演員還有劉錫賢、黃文慧、麥沛東等，幕後班底亦大有來頭，包括憑《風再起時》入圍金像獎最佳攝影的蒙青；憑《正義迴廊》角逐金像獎最佳剪接的石繕滎，還有憑上述兩套電影獲提名最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲的音樂人馮之行。

《獅子山下2024》

港台電視31播映

12月22日起逢星期日晚上8時30分

相關字詞﹕下世不要嫁給你 獅子山下2024 張紋嘉 區嘉雯 羅家英（家英哥） 何爵天

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