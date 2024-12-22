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娛樂

導演翁子光談《爸爸》牀戲 「青雲小谷要求認真拍」

【明報專訊】《爸爸》導演翁子光接受商台《星光背後》訪問，分享首次跟劉青雲合作的過程。《爸爸》籌備10年，等劉青雲兩年才開拍，翁子光表示屬意劉青雲演出，因對方有種隨意感覺，不會好緊張自己形象，亦無見過青雲在電影飾演市井角色。他不知是哪來的使命，好想合作，想將市井感覺的劉青雲呈現給觀眾看。

《風再起時》票房失利被攻擊

片中劉青雲與谷祖琳（小谷）的牀戲有露股鏡頭，翁子光表示男女主角均沒猶豫，「最初劇本無形容得咁仔細，是小谷、青雲要求認真拍，話不可以輕輕鬆鬆借位求其拍。我哋部戲好有真實感，這場戲很有挑戰，是難的，但他們願意主動拍得再深入些」。

翁子光2015年執導《踏血尋梅》，在第35屆香港電影金像獎贏得7個獎，包括最佳男、女主角，最佳男、女配角及最佳編劇等，但最佳電影輸給《十年》，他稱沒有不開心，「我有睇這部電影，是一部好電影，我輸畀一部好電影仲有什麼可以講？」《踏血尋梅》為翁子光打開內地市場，獲邀執導郭富城、梁朝偉主演，製作費2億元的合拍片《風再起時》，但拍畢等了兩年才上映，內地票房不足5000萬。當時他收到影迷及朋友對他拍這部電影的負面聲音，「我非常失望，但不是對於票房。一開始觀眾覺得我好香港仔，好似代表一些聲音，但這部戲上映後，對我印象一掃而空，大家一面倒攻擊我，有朋友變得好陌生，這是我最不開心的」。

娛樂組

相關字詞﹕谷祖琳（小谷） 劉青雲 《爸爸》導演翁子光

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