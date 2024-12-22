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娛樂

拍牀戲無顧慮 獲鼓勵不再疑惑 谷祖琳被劉青雲精湛演技融化

爸爸｜谷祖琳感激劉青雲給予肯定︰他令我相信自己的演技

【明報專訊】谷祖琳在電影《爸爸》飾演劉青雲太太「金燕」，雖然戲分不多，但與青雲自然流露的交流，讓觀眾感受到濃濃愛意。她稱每當疑惑是否演得太平淡時，青雲就說「得嘅，夠啦」，給予鼓勵和肯定，「從來無人跟我這樣說過，我一向演戲都是亂碰亂撞，青雲令我相信自己的演技，不再疑惑」。她大讚青雲演技精湛，尤其是召妓被騙一幕，將角色一直強忍在內心的百般感受瞬間爆發，令人動容。

記者：柯美

攝影：劉永銳

谷祖琳（小谷）從沒想過會飾演「金燕」一角，透露跟導演翁子光是好朋友，經常一起暢談創作，早在8年前已看過《爸爸》劇本，當時大家並沒有談合作，「劇本集中描寫爸爸，媽媽的篇幅並不多，所以我沒幻想過自己是戲中的媽媽，純粹當一個劇本去看。直至翁子光落實開拍《爸爸》，需要我這個他曾形容為生活感好重的演員，加上年紀與角色相若，便邀請我參演，青雲當時還未答應演出」。

與青雲對戲充滿火花

片中小谷佔戲不多，但勝在每場戲極具意思，都是青雲的重要時刻，充滿火花，看得到她與青雲的愛情線。小谷笑稱製作費有限，事前無錢又無時間約青雲吃頓飯培養感情，連牀戲亦沒有特別溝通，一開機就拍。她不抗拒拍這場牀戲，因劇情需要，「一幕幕循序漸進道出我和青雲由拍拖到結婚，再成為父母，都一直深愛着對方。不過我也問過導演是否三級片，他說不是，是溫情片非賣弄色情。知道是二級片就更加沒顧慮，亦沒跟導演傾細節，放心交由導演處理」。她大讚導演將這幕牀戲交代得很好，利用剪接手法，在青雲失去太太後召妓，呈現生理與心理交戰，內心百般情緒，是憎恨？內疚？可憐？還是思念太太？想抑壓但最終仍是按捺不住，一瞬間爆發出來，又發神經又喊，「青雲這場戲真是好經典！」

稱導演被原型人物感動

小谷大讚青雲演技精湛，過往塑造無數經典角色，如《神探》陳桂彬與《喜馬拉亞星》的驚青舅父，但今次《爸爸》完全不塑造、不演，又做到像家人般生活化地相處，好自然。她亦感謝青雲對她的鼓勵和肯定，「每當我疑惑那麼平淡去演是否可行，會否不足夠，他就不停給我鼓勵說『得嘅，夠啦』，還反問我是否不相信他。他真的很有經驗，知道什麼是足夠，從來無人跟我這樣說，我一向都是亂碰亂撞，青雲令我相信自己的演技，不再疑惑」。

片中講述兒子因精神分裂將母親和妹妹殺死，問到身為「思覺基金」委員的小谷，對於香港人那麼大壓力，該如何減壓？小谷說：「減壓與精神病是兩回事，精神病要面對、要睇醫生。導演是奇案專家，拍奇案可能更收得、更得心應手，但他做資料蒐集，訪問原型人物時深深被感動，發現爸爸這人物更值得探討，於是透過電影帶出這個病的信息，其實坊間對這個病有很多支援。」

母女無所不談 似朋友般相處

小谷育有兩女兒分別12歲和10歲，問有否留意小朋友的情緒？她說：「我和兩女兒的情緒都OK，我們似朋友般相處，無所不談。我向她們灌輸，無論發生什麼事，屋企是她們最強後盾。我沒有望子成龍的心態，要求她們達到什麼成績，最重要是她們喜歡和心甘情願，這樣才會用心學習。很多事情不是勉強就可以改變！」

場地提供：212 Studio

化妝：孄仔

髮型：joe

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