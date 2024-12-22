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娛樂

許冠文爆當年唱歌被勸退 黃百鳴：係誤判

【明報專訊】許冠文與監製黃百鳴昨日冬至為電影《誤判》到戲院謝票，連走8場。外界對該片反應不錯，內地上映優先場票房成績理想，黃百鳴感滿意，有信心《誤判》內地票房破億元；許冠文則希望狂收50億元。

要求加打戲被甄子丹拒絕

許冠文發揮幽默本色，笑稱黃百鳴當日撮合他與甄子丹合作，原本以為是拍《葉問5》，因本身恨拍打戲，「我有舞蹈底子，應該打得好看。起初以為套戲可以演奸角，跟甄子丹對打，但原來演法官，我有點失望，曾要求加一場打戲給我，不過部戲是甄子丹任導演，最後沒成事」。他自稱唱得又跳得。為何昔日不做跳唱歌手？他爆當年往事，「我與弟弟許冠傑（Sam）曾合唱，後來還一齊主持《雙星報喜》，節目中唱過幾次歌，之後當時高層周梁淑怡勸我搞笑就夠，唱歌就交給Sam負責」。

黃百鳴早前翻唱張天賦（MC）歌曲《記憶棉》，短片在網上成熱話，有提議他與許冠文試組新男團？黃百鳴趁機宣傳新片，「唱歌當玩票性質，因為疫情期間所有娛樂場所關閉，自己便開一個band房自娛。許冠文在沒觀眾情况下唱得好好聽又生猛，所以我覺得周梁淑怡係『誤判』！」許冠文認為黃百鳴很有生意頭腦，大部分投資的電影都賺錢，相信生意天分應該比唱歌好。

許冠文主演《破．地獄》內地票房收過億元，希望香港電影能繼續保持高質素，本地一批年輕導演拍多些認真的新題材，便有助吸引內地觀眾捧場。黃百鳴爆甄子丹本來計劃開《葉問5》或《導火線2》，最終選擇拍《誤判》，「甄子丹最初都擔心題材會不會較冷門，但我認為現今觀眾要求新鮮感，想看打戲外，有故事性亦好重要」。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕誤判 監製黃百鳴 許冠文

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