賀歲片《臨時決鬥》搶先宣傳 古天樂想帶隊行花市睇煙花谷票房

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古仔、梁詠琪、王丹妮、周秀娜 、伍允龍、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏及小演員王尹菁，昨日聯同導演麥啟光到馬鞍山的商場出席宣傳活動。眾人分成兩組跟現場400粉絲玩「猜皇帝」，有粉絲近距離接觸偶像大感興奮，不願落台，場面有點混亂，古仔即呼籲粉絲猜完落台及注意安全。他介紹戲中角色時風趣說：「我叫鍾磊，開了間『鍾磊舍』，大家去內地旅行可以找我。」

梁詠琪配合宣傳押後旅行

《臨時決鬥》提前宣傳，古仔表示因重視該片，暫未決定開畫當天會否拉隊謝票，「年廿九好忙，要大掃除、拜神、食團年飯，等公司安排，會盡量配合」。他未知有多少謝票場，不過每年只得大年初一至初三放假，故初四才再出動宣傳。梁詠琪表示會配合宣傳，之後才去旅行，指該片勝在人多，可以離港數天，之後再會合大家宣傳。

不敢估票房 古仔：愈多愈好

對於票房，古仔認為最重要觀眾看得開心。可有信心衝破億元？他聞言「嘩」了一聲。《破•地獄》登香港華語電影票房冠軍，會否希望《臨時決鬥》打破其紀錄？古仔說不敢講，覺得電影在農曆新年上映，最重要大家看得開心，亦不敢估計票房有多少，「邊有得估，愈多愈好」。梁詠琪認為要向好方面想，當然希望票房破億。有什麼奇招宣傳谷票房？古仔與梁詠琪笑言不派利市、不謝票。古仔提議一齊行花市和看煙花，將他平時不會做的事一次過做晒，「我近20年無行花市，煙花則在屋企睇」。梁詠琪一臉羨慕說：「你屋企睇到煙花，我屋企睇唔到。」古仔笑說：「我是睇電視。」

梁詠琪日前看劉德華（華仔）演唱會頭場，當華仔唱他們合演《烈火戰車》主題曲時，她眼泛淚光，稱勾起19歲拍該片的回憶，好感動，又讚華仔好努力，所以今時今日仍那麼受歡迎，「雖然演唱會沒嘉賓，但一樣咁精彩」。

伍允龍自爆飾演搞笑角色

王丹妮早前因急性胃炎缺席《焚城》謝票，表示入院打止痛止嘔針，之後吃得清淡，現消瘦了一點，幸好老公羅孝勇因學校假期回港，可以照顧她。她指老公日內會看《焚城》，亦期待看她在《臨時決鬥》的對打戲，「他想睇我打到什麼程度，話等我康復，跟我切磋功夫」。伍允龍聞言忍不住笑，因他認識羅孝勇及切磋過功夫，知對方身手不錯，王丹妮根本不是羅孝勇對手。伍允龍片中與王丹妮沒對手戲，但讚對方窩心，為他買咖啡，「戲中跟師兄古仔有場對打戲，覺得會令觀眾帶來驚喜。今次我搞笑居多，亦開心畀機會我搞笑，好少演這類搞笑角色」。王丹妮稱看伍允龍的造型已想笑。

王丹妮讚周秀娜好硬淨

周秀娜拍該片右腳受傷入院縫5針，現仍貼膠布，「傷口已拆線，但留有疤痕，所以一直貼去疤膠布，希望可減退一點」。再拍動作片會否有陰影？王丹妮代答：「她好硬淨，未cut機都堅持不嗌痛，她第一日開工就受傷，大家都心痛。」

問他們對票房可有信心？伍允龍認為觀眾喜歡最重要。王丹妮開心見到愈來愈多觀眾入場看電影，票房一直向上升，希望接下來有更多港產電影有好成績，包括《臨時決鬥》。周秀娜希望該片能承接現在票房氣勢，但不敢講過億元票房，「唔好講實質數字，睇賀歲片是新年其中一個娛樂節目，近年賀歲片比較少，相信觀眾會一家大細入場欣賞」。

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