明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

賀歲片《臨時決鬥》搶先宣傳 古天樂想帶隊行花市睇煙花谷票房

古天樂提早聖誕前宣傳賀歲片 想行花市睇煙花谷票房

【明報專訊】麥啟光執導，古天樂（古仔）、梁詠琪、周秀娜及伍允龍等主演賀歲片《臨時決鬥》將於下月28日（年廿九）上映，昨日古仔拉大隊到商場搶先展開宣傳攻勢，吸引大批粉絲圍觀，場面熱鬧。古仔表示提早宣傳因重視該片，會落力謝票，並提議一齊行花市和看煙花，當然希望票房愈多愈好，但未敢想能有破億元票房。周秀娜腳上貼有膠布，因拍攝時受傷縫了5針，留有疤痕，希望該片能承接現在港片票房氣勢，取得好成績。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古仔、梁詠琪、王丹妮、周秀娜 、伍允龍、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏及小演員王尹菁，昨日聯同導演麥啟光到馬鞍山的商場出席宣傳活動。眾人分成兩組跟現場400粉絲玩「猜皇帝」，有粉絲近距離接觸偶像大感興奮，不願落台，場面有點混亂，古仔即呼籲粉絲猜完落台及注意安全。他介紹戲中角色時風趣說：「我叫鍾磊，開了間『鍾磊舍』，大家去內地旅行可以找我。」

梁詠琪配合宣傳押後旅行

《臨時決鬥》提前宣傳，古仔表示因重視該片，暫未決定開畫當天會否拉隊謝票，「年廿九好忙，要大掃除、拜神、食團年飯，等公司安排，會盡量配合」。他未知有多少謝票場，不過每年只得大年初一至初三放假，故初四才再出動宣傳。梁詠琪表示會配合宣傳，之後才去旅行，指該片勝在人多，可以離港數天，之後再會合大家宣傳。

不敢估票房 古仔：愈多愈好

對於票房，古仔認為最重要觀眾看得開心。可有信心衝破億元？他聞言「嘩」了一聲。《破•地獄》登香港華語電影票房冠軍，會否希望《臨時決鬥》打破其紀錄？古仔說不敢講，覺得電影在農曆新年上映，最重要大家看得開心，亦不敢估計票房有多少，「邊有得估，愈多愈好」。梁詠琪認為要向好方面想，當然希望票房破億。有什麼奇招宣傳谷票房？古仔與梁詠琪笑言不派利市、不謝票。古仔提議一齊行花市和看煙花，將他平時不會做的事一次過做晒，「我近20年無行花市，煙花則在屋企睇」。梁詠琪一臉羨慕說：「你屋企睇到煙花，我屋企睇唔到。」古仔笑說：「我是睇電視。」

梁詠琪日前看劉德華（華仔）演唱會頭場，當華仔唱他們合演《烈火戰車》主題曲時，她眼泛淚光，稱勾起19歲拍該片的回憶，好感動，又讚華仔好努力，所以今時今日仍那麼受歡迎，「雖然演唱會沒嘉賓，但一樣咁精彩」。

伍允龍自爆飾演搞笑角色

王丹妮早前因急性胃炎缺席《焚城》謝票，表示入院打止痛止嘔針，之後吃得清淡，現消瘦了一點，幸好老公羅孝勇因學校假期回港，可以照顧她。她指老公日內會看《焚城》，亦期待看她在《臨時決鬥》的對打戲，「他想睇我打到什麼程度，話等我康復，跟我切磋功夫」。伍允龍聞言忍不住笑，因他認識羅孝勇及切磋過功夫，知對方身手不錯，王丹妮根本不是羅孝勇對手。伍允龍片中與王丹妮沒對手戲，但讚對方窩心，為他買咖啡，「戲中跟師兄古仔有場對打戲，覺得會令觀眾帶來驚喜。今次我搞笑居多，亦開心畀機會我搞笑，好少演這類搞笑角色」。王丹妮稱看伍允龍的造型已想笑。

王丹妮讚周秀娜好硬淨

周秀娜拍該片右腳受傷入院縫5針，現仍貼膠布，「傷口已拆線，但留有疤痕，所以一直貼去疤膠布，希望可減退一點」。再拍動作片會否有陰影？王丹妮代答：「她好硬淨，未cut機都堅持不嗌痛，她第一日開工就受傷，大家都心痛。」

問他們對票房可有信心？伍允龍認為觀眾喜歡最重要。王丹妮開心見到愈來愈多觀眾入場看電影，票房一直向上升，希望接下來有更多港產電影有好成績，包括《臨時決鬥》。周秀娜希望該片能承接現在票房氣勢，但不敢講過億元票房，「唔好講實質數字，睇賀歲片是新年其中一個娛樂節目，近年賀歲片比較少，相信觀眾會一家大細入場欣賞」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕伍允龍 臨時決鬥 周秀娜 王丹妮 梁詠琪 古天樂

上 / 下一篇新聞