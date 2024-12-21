【開箱】《教宗選戰》 「佛地魔」賴夫費恩斯從影代表作

選新教宗各懷鬼胎

《教宗選戰》講述教宗突然離世，羅馬教廷樞機團長勞倫斯（賴夫費恩斯飾）肩負召開教宗選舉的重大責任，主持選出新一任教宗的閉門會議。世界各地候選人紛紛趕到梵蒂岡，為權力、榮耀，展開爭奪戰。《教宗選戰》改編自羅伯特哈里斯（Robert Harris）2016年出版的小說《Conclave》，主角為意大利人，為遷就賴夫費恩斯的母語，所以把角色改為英國樞機。每名樞機均由教宗任命，協助管理全球的天主教教會，部分樞機有資格參與閉門會議，亦即選舉人。樞機團長為僅次於教宗的高級神職人員，職責包括率領樞機團，以及監督教宗選舉閉門會議。教宗則統領梵蒂岡，是羅馬教廷的精神領袖和首席發言人，屬終身職位，當逝世或辭職，任期才會終結。教宗選舉會閉門進行，每輪投票後選票都會焚燒，必須得到最少三分之二的支持票才能當選，結果會透過梵蒂岡煙囪排出不同顏色的煙，黑煙代表未有結果，白煙則表示選出了新教宗。

撇除宗教背景，片中的教宗選舉就像任何政治選戰，候選者各有野心及不同理念，也會拉票，發布醜聞互相攻訐，甚至有賄選；但信仰才是核心，片末新教宗選出來了，勞倫斯卻發現另一個秘密，到底應守密還是公開，成為最後的懸念。

片中主線在勞倫斯身上，接到教宗猝逝的噩耗之前，他已有信仰危機，一度請辭，卻被教宗拒絕。對於擔任樞機團長，他早就不勝負荷，領導選舉更面對很多難題。他支持主張進步的自由派美國樞機貝里尼（史丹利杜茨飾），但勞倫斯在講道中稱大家應擁抱懷疑或各種不確定，被詮釋為有野心要競逐教宗之位，無形中分薄了貝里尼的票源。兩人嚴防意大利樞機泰德斯科（沙吉奧卡斯特里圖飾）上場，因為他好鬥，又是種族主義者，與貝里尼和勞倫斯的理念背道而馳。本來立場較保守的加拿大樞機特朗布萊（尊力高飾）呼聲最高，但勞倫斯從已故教宗的親信口中得悉，教宗臨終前已想免去特朗布萊的職務；加上勞倫斯發現特朗布萊把多年前跟非裔樞機阿德耶米（路遜沙瑪緹飾）有過不倫關係的修女帶到教廷，令阿德耶米被勸退。幾名候選者的複雜背景與政治角力，先後6輪投票，依然無法找出繼任人。

演員表現出色

另一方面，閉門會議選舉前，喀布爾樞機貝尼特斯（卡洛斯迪茨飾）忽然現身，也令勞倫斯等人十分詫異。原來教宗逝世前秘密任命他，並為貝尼特斯訂了機票到瑞士治病。來自阿富汗神秘又陌生的樞機，反而是全片最純粹的牧者。第6輪投票期間，梵蒂岡外發生恐怖襲擊，各樞機舉行臨時會議，泰德斯科發表激烈言論，指控穆斯林，反而一向低調寡言的貝尼特斯提出暴力不能以暴力解決，自言看過戰爭的真正代價；並指紅衣主教不應內訌，稱教會應該以愛為基礎運作，而不是訴諸政治，更應放眼未來。這番話感動了在場不少樞機，本來名不經傳的貝尼特斯，最後在第7輪投票中勝出。至於不少人提及結局出人意表的轉折位，貝尼特斯正是關鍵人物，不過為免破壞觀衆看戲雅興，就此按下不表。

《教宗選戰》改編小說，但《諜網謎蹤》彼德斯特勞漢（Peter Straughan）的劇本改寫得不錯，各人物塑造立體而清晰；導演愛德華伯格也把選舉中各方的權力拉鋸，有條不紊地清楚交代。演員更功不可沒，尤其扮演勞倫斯的賴夫費恩斯，不管壓力巨大而爆喊的場面，或拆下已故教宗房間封條，發現蛛絲馬迹後的恍然大悟；到貝尼特斯當選，他既意外又欣喜，並如釋重負的複雜心情，賴夫都有不同層次演繹，讓觀衆感受到這名樞機團長的沉重負擔。賴夫出道幾十年，能駕馭正或邪角色，無論《無國界追兇》的深情鰥夫，或《哈利波特》的最大奸角佛地魔，均各有特色。曾憑《別問我是誰》與《舒特拉的名單》角逐奧斯卡最佳男主配兩獎皆落敗，且看今次的神父角色，會否為他帶來金像影帝殊榮。其實片中《穿Prada的惡魔》史丹利杜茨（Stanley Tucci）和《爆炸性醜聞》尊力高（John Lithgow）的演出也不遜色，卻不及《藍色夜合花》伊莎貝拉羅西里尼（Isabella Rossellini）飾演的艾麗絲修女有壓場感；男權當道的教宗選舉中，修女只是負責打點起居飲食，必須服從樞機，但她耳聞目睹，在自己的崗位發揮了效力，難怪獲得金球獎最佳女配角提名。

上映日期：12月19日