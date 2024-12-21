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娛樂

大衛哥倫斯韋接棒《超人》預告曝光 超人狗氪圖賣萌搶鏡 超級英雄團隊加盟

【明報專訊】超級英雄片《銀河守護隊》系列導演占士根（James Gunn）兩年前獲邀出任DC電影公司聯合行政總裁，重新規劃DC電影宇宙未來10年發展藍圖，頭炮是2025年7月上映的《超人》（Superman），首條預告片前晚曝光，《龍捲風》大衛哥倫斯韋（David Corenswet）扮演超人，倒臥在北極雪地，幸獲寵物超人狗氪圖及時拯救，網民大讚後者可愛，搶去同片其他超級英雄角色如綠燈俠、鷹女及卓越先生的風頭。

占士根自編自導《超人》，大衛哥倫斯韋從數百面試演員中脫穎而出，取代亨利卡維（Henry Cavill）飾演新一代「超人」，前晚終於揭開神秘面紗。《超人》預告片由大衛倒臥在冰天雪地，有氣無力地向超人狗氪圖說「帶我回家」掀開序幕，從往後畫面可見，這個「家」正是他在北極建立的秘密基地孤獨堡壘。然後鏡頭一轉，超人化身《星球日報》記者簡奇勒匆忙上班，《漫才梅索太太》麗素布斯南（Rachel Brosnahan）扮演同事露易絲似乎對他頗有好感，埋下二人拍拖的伏筆。

謝西艾辛堡稱演反派影響星途

另一方面，《五腥級盛宴》男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）飾演反派雷克斯路瑟站在窗旁，乍見超人從天邊飛過，隨即露出憎惡表情，反映二人早有嫌隙，正如占士根表示，全世界都知超人是誰，「我們毋須再去重複講述他的起源故事」。曾在2016年上映《蝙蝠俠對超人：正義曙光》扮演同一角色的謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg），日前為宣傳執導新片《A Real Pain》接受網媒訪問，重提在《蝙》片扮演雷克斯路瑟「感覺極差」，原因是該片口碑欠佳，導致他亦飽受負評影響，「我甚至覺得它影響了我的星途」。

除了奸角之外，超級英雄團隊「美國正義協會」成員綠燈俠（尼敦菲里安飾）、鷹女（伊莎貝拉莫塞飾）和卓越先生（伊迪佳費治飾）亦在預告片亮相，問題是他們的戰衣印有另一反派麥斯威爾創辦企業LordTech標誌，所以暫時未知是敵是友。此外，麥斯威爾在《神奇女俠1984》電影率先登場，當時由《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演，金髮富商造型刻意模仿即將重返白宮的特朗普，新片改由《銀河守護隊》尚根（Sean Gunn）扮演，造型暫時保密，且看有何驚喜。

相比薩克薛達（Zack Snyder）執導《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《正義聯盟》的暗黑風格，占士根的新版《超人》感覺明亮得多，後者表示主角雖是超級英雄，同時包含人性美好和脆弱一面，因此在預告片中，交替出現超人坐在家門前擁抱慰問養父、戰火中兒童高舉印有超人標誌的旗幟求救、市民從後投擲雜物以示對超人救援不力的控訴等不同畫面，藉以展示他的複雜且多層次面貌。

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