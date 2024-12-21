明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】香港話劇團《天下第一樓》載譽重演 編劇何冀平加戲

【明報專訊】謝君豪再次參演香港話劇團的《天下第一樓》，此劇由前話劇團駐團編劇何冀平編寫，1988年首演，曾獲文化部戲劇最高榮譽「文華獎」和中國戲劇文學「曹禺獎」等多項大獎，與《茶館》、《雷雨》同為北京人民藝術劇院的戲寶，至今已上演超過600場，成為超越時代的經典作品。2022年香港話劇團將劇本整理為粵語版本，10場演出全部爆滿，隨即於華語戲劇盛典奪得最佳導演、最佳男主角及最佳男配角三大獎項。

全國巡演 尾站香港

今次再由司徒慧焯以現代手法執導，金馬影帝謝君豪聯同余翰廷、申偉強、黃慧慈、周志輝、劉守正、歐陽駿、陳永泉、高翰文、潘泰銘等演出。《天下第一樓》12月開始全國巡演，先後到深圳、佛山、蘇州、北京及上海演出，並以香港為壓軸尾站，將於2025年1月18至26日假香港文化中心大劇院公演。

百年飯店「福聚德」以掛爐烤鴨馳名京城，一步步建立家業。所謂創業難，守業更難，由路邊攤到飯店新樓，見證一代代人的奮爭不息，門內門外波譎雲詭，時代更迭，到底誰可創造命運，當家作主？《天下第一樓》講述名噪京城的烤鴨老字號「福聚德」，老掌櫃因病退居幕後，但兩名少東不務正業，幸得外援盧孟實臨危受命，將「福聚德」扭虧為盈。兩名少東見生意蒸蒸日上，不忿其功高蓋主，誓與盧孟實爭奪東主財權。

何：期待觀眾能看到什麼

編劇何冀平畢業於中央戲劇學院戲劇文學系，曾任香港話劇團駐團編劇，創寫《德齡與慈禧》、《還魂香》、《明月何曾是兩鄉》、《開市大吉》、《煙雨紅船》（由英皇娛樂集團公演）及音樂劇《酸酸甜甜香港地》等作品。何冀平分享創作概念：「這部戲，可以看吃喝玩樂，可以看烤鴨的吃法做法，廚藝的煎炒烹調，百年老店的企業經營，還可以看到人的奮爭不息，拼搏不止，對人生的感嘆，對命運的不甘。我不會想讓觀眾看到什麼，倒是期待他們能看到什麼。今次特意為粵語版的《天下第一樓》重演多寫了一場，關於洛英和盧孟實的，希望觀眾別有一番感受。」

導演：盡是人間酸甜苦辣

導演司徒慧焯說：「這個戲表面上說的是一個家族，故事情節集中在百年老店福聚德裏的變遷，然而當挖掘得更深入，觀眾會感悟到在福聚德以外，存在着一個更大格局的世界，而福聚德正正是世界的核心，象徵着時代的流動。作為香港導演，當我用我的眼睛去看這樣一間北方烤鴨店的故事，文化的碰撞已經發生了。南調迴盪北腔，福聚德裏盡是人間的酸甜苦辣，欣喜、苦惱、憤怒、希望，又是不盡的人性。」

相關字詞﹕香港話劇團 何冀平 天下第一樓 謝君豪

上 / 下一篇新聞