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娛樂

周殷廷續約環球音樂 明年出新專輯開大型巡唱

【明報專訊】周殷廷近年在樂壇發展理想，並打入商台叱咤「我最喜愛的男歌手」5強，跟張敬軒、陳卓賢、姜濤及盧瀚霆爭獎。去年8月約滿環球唱片的他一直未落實續約，但保持良好關係，履行之前合約條款繼續合作，並讚環球給他好大自由度。

「討論續約過程相當長」

昨日環球音樂宣布與周殷廷續約，繼續攜手共創未來的音樂旅程。環球音樂表示這次續約標誌着雙方合作關係進一步鞏固，並為未來音樂創作打下堅實基礎。續約儀式在環球音樂集團大中華區多名高層見證下舉行，環球音樂表示已跟周殷廷深入探討及安排一系列未來工作和計劃，包括2025年推出新專輯、拓展海外市場及以香港為起點舉辦大型巡迴演唱會。

周殷廷說：「這次續約的討論過程相當長，如果只是單純討論藝人的續約問題，這些都是比較簡單且直接的，決定也會很快，但在過去這段時間裏，我跟Gary（環球音樂香港董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光）及團隊的合作，讓我們思考的不僅是如何讓我變得更好，更重要是如何讓公司整體變得更好。」陳志光表示：「我們非常高興與周殷廷繼續合作，他的才華和創意，無疑將為我們帶來更多的驚喜和成功。我們堅信在未來的日子裏，他將創作出更多優秀的音樂作品，並在全球範圍內獲得更多的認可。」

娛樂組

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