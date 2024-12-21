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娛樂

鍾柔美開派對慶祝18歲生日 稱Gigi沒出席不感可惜

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）今日18歲生日，前晚於酒店舉行生日派對慶祝，《聲夢傳奇》歌手張馳豪（Aska）與姚焯菲（Chantel）、朋友及粉絲等出席。中菲混血兒Yumi穿上性感粉紅色公主裙，以菲律賓傳統成人禮儀式，從18名男士手上接過鮮花，以及吹熄18名女士的蠟燭。Yumi表示穿粉紅色公主裙舉行成日禮是其夢想，終於夢想成真，踏入18歲感覺神奇，好似大個女。會上她跟粉絲玩遊戲，粉絲準備了她的成長片段，Yumi說：「我好眼淺，睇到眼濕濕，因很多人見證我成長，好感動。」

Yumi表示最想考車牌和獨自去歐洲旅行。不想拍拖？她稱目前專注工作和學業，不急於拍拖，亦沒追求者，感情事順其自然。生日願望是開開心心、身體健康、學業進步，可以自由一點，她喜歡自由自在感覺，18歲多些主見和決定。她未到正日生日已收到很多朋友和粉絲的禮物，但現在忙應付考試，未有時間拆禮物。

Chantel專注歌唱事業

談到炎明熹（Gigi）未有見證她的成人禮，會否感可惜 ？Yumi說：「不會，大家各有各忙，我都明白，她能夠出席當然開心，來不到就專注自己做的事上。（Gigi有否傳短信祝賀？）我未到正日生日，所以未收到。好多事在心中，相信Gigi見到我開心，她都會戥我高興，大家亦有保持聯絡。」她透露稍後會到內地拍劇，飾演高海寧的年輕版，雖沒有《臥底嬌娃》那麼重戲分，但亦是新體驗。

Chantel日前返港跟粉絲補祝18歲生日，稱看到Yumi踏入18歲也眼濕濕，覺得對方在發光，在成長路上和歌唱事業上行到這一步不容易，「祝她每天都開心快樂，有什麼事都可以搵我傾訴。」她明年9月才上大學，趁這段時間專注歌唱事業。

Aska自詡廚藝進步

Aska希望Yumi開開心心，繼續做自己喜歡的事，「我們會一直陪伴她身邊。（送什麼禮物？）送心意。希望『聲夢』有個畢業旅行，其實講了很久，但各有各忙未成事」。他最近多方面發展，參與節目《不可能任務》走進廚房學藝，他說：「好開心有機會學廚，我對烹飪有興趣，但未正式學過，今次跟米芝蓮三星廚師學習，真的不可思議，我覺得廚藝也有進步。」問Chantel會否嘗試Aska手勢？她說之前上Aska的網上煮食節目，有試過對方煮的美食，「睇見唔開胃，賣相不好，但味道不錯，大家密切留意這集」。

記者：柯美

相關字詞﹕炎明熹（Gigi） 張馳豪（Aska） 姚焯菲（Chantel） 鍾柔美（Yumi）

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