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娛樂

何沛珈演愛情戲靠幻想 李爾晨左右逢源 驚得罪炎明熹粉絲

【明報專訊】李爾晨在無綫音樂特輯《戀上西沙》首次擔任男主角，劇中跟炎明熹（Gigi）、何沛珈譜出一段三角關係。李爾晨與何沛珈分享現實中的愛情觀，前者表示拍攝時也煩惱會否得罪兩名拍檔的粉絲，更因播出日期一改再改，一度擔心因Gigi的續約問題令該劇石沉大海。

曾擔心作品石沉大海

32歲李爾晨加盟邵氏4年，首次擔正男主角的作品卻波折重重，因Gigi傳因續約問題被無綫雪藏，播出時間一改再改，差不多等足一年才現曙光，他說：「1月拍攝，以為6月播，怎料推遲到8月，之後再推到12月才落實播；我第一次擔正，當然希望快點播，如不播的話，我真的會幾傷心，幸等待的時間不太長，很開心如願以償，今日播出。」

何沛珈與李爾晨首度合作飾演情侶。何沛珈稱本身愛情經歷太簡單，不能放在角色上，處理愛情亦比較乾脆，從未試過三角關係，所以每次演出愛情戲都是靠幻想。「劇中跟李爾晨有不少情侶間的身體接觸，平時跟對方很少見面及傾偈，首次合作就要拍親密戲，好在他性格較內向又gentleman；我是愛情擔當，性感擔當就交給他」。

李：拍愛情劇一嘗心願

李爾晨表示劇中角色熱愛滑浪，故經常赤裸上身騷肌，開心首次主演作品便一嘗心願，拍攝到愛情題材，他說：「關於愛情題材的劇或電影我都好鍾意，劇中我左右逢源，現實生活真的未試過，今次有『東張女神』何沛珈，又有『樂壇小天后』Gigi，最初煩惱的難題，是怎樣做才不會得罪兩邊的粉絲。」

何：不想靠緋聞獲關注

兩人分享愛情觀，李爾晨表示現階段單身，但不是刻意不談戀愛衝事業，只是未找到適合對象，「遇不到啊！我覺得愛情和事業是沒有衝突的，但要另一半理解自己的事業，經常無時間陪伴對方。渴望遇到一個很愛自己的人，正等待這個人出現」。何沛珈跟緋聞男友阮浩棕一直不肯認愛，只稱「了解中」 ，她不認為另一半是同行便較易互相理解，「如果一個人夠愛你，一定會理解你的工作」。是否擔心破壞粉絲心中的女神形象才不肯認愛？她說：「我還是希望大家先關注我的工作，演出作品花了很多心血，想大家透過作品認識我，不是透過感情或緋聞獲得關注。」

記者：林祖傑

場地：Ukiyo

李爾晨/化妝：KYO LEE

髮型：Ming Leung @ chillworkhair

何沛珈/化妝：King Yip @ kingsmakeup

髮型：Hair Corner @nicki_ting

形象：@loklammm_

相關字詞﹕炎明熹（Gigi） 戀上西沙 何沛珈 李爾晨

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