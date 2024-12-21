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娛樂

參與啟德體育園測試演唱會 MIRROR興奮緊張 江海迦似參觀示範單位 讚音效好

傳MIRROR明年開騷 楊樂文未收消息 想踏啟德主場館舞台

【明報專訊】啟德體藝館昨晚舉行《CHILL Thai Music Festival》，是啟德體育園其中一個測試活動，雲集港泰歌手演出，包括香港的MIRROR、ERROR、P1X3L、ROVER、COLLAR、江海迦（AGA）、陳健安及小塵埃，泰國的SCRUBB、Jeff Satur、4EVE 、ATLAS、BOWKYLION、D Gerrard及SERIOUS BACON。一眾歌手演出前於酒店行紅地氈，分享首次踏新場館的感受，MIRROR表示興奮、緊張又期待；AGA大讚場館音效好，沒有太大回音。

記者：鍾一虹、柯美

攝影：鍾偉茵

昨晚港泰歌手有不同合作演出，大會表示入場觀眾約5500人，場內氣氛熱烈。「環球一姐」AGA笑稱到新場館有參觀示範單位的感覺，「場內音效很好，沒有太大回音。（跟紅館、亞博等場館相比如何？）每個地方有不同優點」。她開心跟呂爵安（Edan）及泰國歌手D Gerrard合唱泰文歌，原本有一段獨唱，但時間緊迫趕不及練習，於是親創作英文歌詞代替泰文部分。她欣賞Edan努力練泰文，安心將泰文部分交給對方。她稱今年是飛行年，忙做巡唱、音樂會，又為新歌MV擔任導演，明年會出第一張個人概念專輯，以一個故事串連14首歌，已拍了4首歌MV。

D Gerrard等音樂響呆站半分鐘

演出大致順利，泰國組合SERIOUS BACON唱《I don't want to listen》前一度發生喇叭無聲問題，製作人員即時修正。泰星D Gerrard獻唱時音樂遲遲未響起，呆站半分鐘，之後工作人員在他耳邊說話，他稱不知發生什麼事，然後用廣東話說「我愛你」，又稱心情好興奮，問準備好未？觀眾大叫準備好，他笑說：「我是問隊Band準備好未。」音樂隨即響起。

楊樂文盼MIRROR主場館開騷

MIRROR隊長楊樂文（Lokman）表示心情緊張，因與泰國歌手一起Jam歌，唱不熟識的語言。副隊長江生（AK）透露練習數星期，覺得泰文好難學。MIRROR傳明年舉行演唱會，Lokman稱未收到消息，如傳聞屬實，希望能在啟德體育園的5萬人主場館開騷，他笑言︰「有最大試最大，有最好試最好。」

盧瀚霆參與School Tour似開派對

姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）及Edan剛參與School Tour ，Anson Lo說好玩，「幸不是得我一個，沒那麼緊張，好驚喜同學們識唱我們的歌，氣氛很好，好有力量，似開派對」。Lokman指今次是試驗性質，若學生反應好或會再做。他們也想去各自的母校表演，AK透露其母校曾多次邀請，但因疫情取消。邱士縉（Stanley）被問會否除衫騷肌？他笑說不是什麼地方都除衫。

陳卓賢專輯售罄 多謝粉絲支持

Anson Lo 、陳卓賢（Ian）及姜濤的歌曲打入叱咤「我最喜愛的歌曲」5強，問到奪冠信心？Anson Lo稱平常心，能入圍已開心，多謝投他一票的粉絲，最重要大家聽他的音樂，未來做多些好歌。姜濤多謝聽眾投票，令音樂人更有動力做音樂，未來會做更多音樂。Ian亦多謝大家支持，入到5強全賴粉絲落區拉票，未來更用心做作品。他剛推出專輯火速售罄，會否加碼？他稱很少參與後期決策，但會向公司反映，也聽到很多人說買不到，「多謝大家支持」。

ERROR在新場館表演，稱心情興奮又緊張，前一天綵排感覺良好。郭嘉駿（193）說場館加入很多新設施，後台好舒服，有很多休息室，多歌手參與都有足夠空間給大家休息。他們初步滿意場館的音響設備。193指場館最多可容納15,000人，可開四面台，但今次大會在場中央搭建超大T型台，只開三面台，希望令台上台下拉近距離，他認為香港有新場館是好事，之前九展拆卸，缺少一些舉行中型表演的場地供選擇。

193稱場館多新設施 後台好舒服

ERROR跟泰國組合SCRUBB合唱泰文歌，梁業（肥仔）笑言已盡力練泰文，之前沒有人聽得明他與保錡唱什麼，幸好綵排時SCRUBB聽他們練歌表現興奮，相信很享受。

肥仔說有個環節似唱卡拉OK，大家一齊大合唱泰文歌。有否教SCRUBB講廣東話？193笑言教廣東話不外乎粗口，相信SCRUBB行走江湖多年早已學識，不需要他們教。何啟華（阿Dee）笑說：「其實泰文某些發音都似廣東話粗口。」

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