【開箱】《黑鴿》姬拉麗莉為愛報仇大開殺戒

「黑鴿」屬跨國間諜組織

《黑鴿》首季共分6集，12月5日在影視串流平台Netflix上架，首周攀上英語節目收視榜亞軍，第2周更以1460萬觀看次數登頂，可見叫好之餘亦叫座。《黑鴿》由姬拉麗莉、《單身動物園》賓韋素（Ben Whishaw）及《幸福谷》莎拉蘭卡沙亞（Sarah Lancashire）合演，故事由倫敦的聖誕前夕說起，酒吧充滿節日氣氛，根本無人注意電視新聞正在報道中國大使陳軍疑因服用過量毒品身亡的突發消息。另一方面，英國政府公務員傑森（Andrew Koji飾）與另外兩人幾乎在同一時間遇害，預示一場牽連甚廣的政治風暴，即將席捲全球。

劇名「黑鴿」其實是跨國間諜組織的名稱，他們為錢出賣情報，與政治立場無尤。海倫加入組織後，奉命搭上英國國防大臣華勒斯，二人婚後育有一對龍鳳胎，一家四口生活幸福，正好完美掩飾其間諜身分。這日她在大宅舉行聖誕慈善派對，上司里德（莎拉蘭卡沙亞飾）不請自來，卻非為揭發海倫的婚外情，而是帶來更震撼消息：她的秘密情人傑森日前遭槍殺，事件涉及錯綜複雜的政治陰謀。

海倫視傑森為真愛，誓要血債血償，里德為免她在調查過程中暴露間諜身分，壞了組織大事，於是指派海倫的殺手好友山姆（賓韋素飾）貼身保護，二人得悉中國大使陳軍暴斃後，女兒陳凱明（魏蒨妤飾）隨即失蹤，有證據顯示她跟傑森之死有關，事件更涉及英國政府、美國中情局，以及勢力龐大的克拉克家族等，稍一處理失當，中英美三國隨時開戰。

節奏爽快 有英式幽默

《黑鴿》貫徹同類劇集的優良傳統，故事節奏爽快，不乏英式幽默，例如海倫到男友家蒐證時，兩名殺手從後掩至，她躲在牆角準備偷襲二人之際，小女兒突然致電撒嬌，硬要母親哄睡，弄得她極狼狽；幸得山姆及時救駕，開槍擊斃其中一人，連累海倫濺得一臉血污，忍不住向他咆哮：「為什麼要用散彈槍？」山姆無奈回答：「因我只有這把槍。」感覺相當詼諧。

除此之外，正如《皇家特工》以高級裁縫店掩飾間諜基地一樣，《黑鴿》也有類似的樂器店和百貨公司化妝品專櫃，前者用作出售黑市槍械，後者代客化驗子彈上指紋，都為血腥暴力的殺戮場面，提供一點緩衝和趣味。

《黑鴿》表面上是一齣政治驚慄劇，骨子裏卻是愛情故事，海倫背夫出軌，只為追尋真愛；山姆是個同性戀者，因犯錯而逃亡7年，始終未能忘記舊情人麥可。海倫愛得轟烈，甚至想過拋夫棄子，都要跟拍拖3個月的新歡遠走高飛，直到男友遭殺害，她為報仇不惜一切，最終卻像大部分愛情小說結局，只落得空虛寂寞凍。

劇集上架前宣布開拍第2季

姬拉麗莉劇中表現出色，例如首集開場的聖誕派對，上司里德為她帶來外遇傑森死訊，她的表情由震驚、悲痛到憤怒，但再見丈夫即堆起笑容，然後輕鬆跳舞，直至伏在對方肩膀，眼角才敢流露傷痛，情緒轉變一氣呵成，難怪獲金球獎視后提名；賓韋素飾演癡情殺手亦是一絕，他跟前度麥可離離合合，每次見面眼神總是帶着渴望和歉意，幸好最後有情人終成眷屬，算是彌補了海倫的遺憾。

早在《黑鴿》上架前，製作方已宣布開拍第2季，故事不難推測，華勒斯由國防大臣晉升首相，海倫成為唐寧街10號女主人，勢必捲入更大規模的政治旋渦。姬拉麗莉早前接受美媒Variety訪問時，被問到第2季最想做的事，她即「爆粗」回應：「我要殺死丹妮（華勒斯的女秘書），我絕對不能接受她想勾引我老公，所以她一定要死！」說得咬牙切齒，可見她是如何投入角色。