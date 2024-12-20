去年寫電郵鼓勵多學藝結緣 湯告魯斯倫敦撐添密菲新片

《A Complete Unknown》取材自Elijah Wald於2015出版的書《Dylan Goes Electric!》，故事以卜戴倫音樂事業早期由民歌過渡到搖滾備受爭議的階段為主軸，由《盧根》占士曼高執導，添密菲沙洛米扮演卜戴倫，《黑魔后：沉睡魔咒》艾莉芬寧 （Elle Fanning）飾演卜戴倫年輕時代的女友Suze Rotolo，但經卜要求，片中改名為Sylvie；《壯志凌雲：獨行俠》蒙妮卡芭芭露（Monica Barbaro）則飾演民謠歌后Joan Baez，3名演員和導演占士曼高均出席倫敦舉行的特別放映會。

驚喜現身放映會的湯告魯斯與上述4人各有淵源，他曾主演占士曼高執導的《戀戰特務王》；童星出身的艾莉芬寧，其胞姐狄高達芬寧（Dakota Fanning）在《強戰世界》扮演湯告魯斯女兒，蒙妮卡芭芭露則在《壯志凌雲：獨行俠》跟湯告魯斯有不少對手戲。至於添密菲沙洛米，從未與湯告魯斯合作，但他去年在訪問中表示，曾收到湯告魯斯的電郵，感到非常鼓舞；電郵中湯告魯斯向他推介一系列可學習不同特技動作的專家名單，包括駕駛直升機與電單車的教練，建議他若想延長演藝事業，就要多學不同技能，「他基本上說以前的荷李活，演員都得接受跳舞、技擊等不同訓練，但今天再沒人會要求你遵守這個標準，所以一切也是自己決定」。添密菲不但深受該電郵鼓舞，同時也很喜歡湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》，他表示至少看了該片8次，甚至在布達佩斯拍攝《沙丘瀚戰》期間，包了整間戲院讓工作人員一起欣賞。

偕莎愛絲出席電影座談會

另一方面，先後在《不得鳥小姐》及《小婦人》與添密菲沙洛米合作的莎愛絲露娜（Saoirse Ronan），兩人前日在倫敦出席英國電影學院及雜誌《Vanity Fair》合辦的座談會；《不》《小》兩片皆由姬達嘉域（Greta Gerwig）執導，其時後者還未拍賣座作《Barbie芭比》，但添密菲和莎愛絲均表示幸運遇到姬達，兩人在片場也一拍即合。