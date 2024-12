姜濤發燒肚瀉 帶病宣傳新劇 與葛綽瑤演親熱戲 唔怕傳緋聞

【明報專訊】姜濤、邱士縉(Stanley)、葛綽瑤(Yoyo)及郭嘉駿(193)合演ViuTV新劇《無用的謊言》下周一(23日)首播,昨日在銅鑼灣舉行發布會,吸引大批姜糖(姜濤粉絲暱稱)及其他粉絲到場支持。現場首播姜濤主唱劇集主題曲《I Need You In My Li(f)e》MV,加插姜濤與Yoyo牀上面對面鏡頭,引得全場粉絲尖叫。姜濤不擔心與葛綽瑤傳緋聞,笑言一直單戀對象是邱士縉。前年在MIRROR紅館演唱會意外嚴重受傷的李啟言(阿Mo)前晚在社交平台首度公開在病房內照片,姜濤與邱士縉都希望見到對方愈來愈好。