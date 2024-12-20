明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

姜濤發燒肚瀉 帶病宣傳新劇 與葛綽瑤演親熱戲 唔怕傳緋聞

姜濤冷病肚屙 盼不影響明天MIRROR音樂節演出
193自覺顏值不及姜濤 盼ERROR開騷前減11磅

【明報專訊】姜濤、邱士縉（Stanley）、葛綽瑤（Yoyo）及郭嘉駿（193）合演ViuTV新劇《無用的謊言》下周一（23日）首播，昨日在銅鑼灣舉行發布會，吸引大批姜糖（姜濤粉絲暱稱）及其他粉絲到場支持。現場首播姜濤主唱劇集主題曲《I Need You In My Li（f）e》MV，加插姜濤與Yoyo牀上面對面鏡頭，引得全場粉絲尖叫。姜濤不擔心與葛綽瑤傳緋聞，笑言一直單戀對象是邱士縉。前年在MIRROR紅館演唱會意外嚴重受傷的李啟言（阿Mo）前晚在社交平台首度公開在病房內照片，姜濤與邱士縉都希望見到對方愈來愈好。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

姜濤自爆前晚發燒兼肚瀉，為宣傳新劇帶病上陣，稱最近工作太忙，打波都無時間，估計是抵抗力弱冷親，前晚至昨午屙了10多次。Stanley透露有工作人員亦病倒，擔心被姜濤傳染，不想影響今日在啟德體育園的演出。姜濤指活動後要綵排，不知有否時間看醫生，心情很矛盾，不吃東西怕不夠抵抗力，吃東西又怕肚瀉。

邱士縉被笑背脊有戲味

Yoyo笑稱拍該劇獲姜濤和Stanley爭奪，很珍惜這次機會。她與姜濤第二次合作，大讚對方變成熟，工作忙也背熟劇本。怕不怕與姜濤傳緋聞？姜濤代答稱合作難免有這些新聞，Stanley說：「傳緋聞不單止得Yoyo，很多人也會傳。」姜濤笑指與Stanley的緋聞才是真，一向單戀對方。Yoyo又笑指Stanley背脊也有戲味。Stanley解釋劇中每當見到姜濤與Yoyo在一起，即會背向他們走，所以Yoyo只見到他的背部。193表示已減少發表言論，避免招惹是非。問姜濤會否效法？姜濤認同，但必要時會堅持自己的價值觀，「我會睇情况，沒有絕對」。

盼阿Mo愈來愈好

前年7月在MIRROR紅館演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），前晚首次公開在病房的照片，拍到他的手臂及爸爸李盛林牧師，阿Mo留言︰「可能是唯一一個如此愛我，並真正關心我每一天每一絲毫進步的人。」

Stanley表示一直有看阿Mo爸爸的帖文，亦有留意阿Mo的帖文，「我們很開心見到阿Mo愈來愈進步，亦是全世界想看到的事，當然希望他早日康復出來，做自己想做的跳舞工作」。姜濤和應道：「希望他愈來愈好。」

193氣管敏感頂硬上

193透露受氣管敏感問題困擾一個月，看中西醫仍未痊癒，希望不會影響今日在啟德體育園的表現。他稱每逢轉季就會病，隊友已習慣，必要時可交給他們分擔，「不過要唱泰文歌有難度，加上跟泰星合作，不想出醜，會頂硬上」。

提到落區為下月舉行的演唱會造勢，193確認正申請場地，聖誕期間會跟粉絲歡度佳節，但未必容許設置儀器唱歌，會爭取跑3區見粉絲，他說：「希望聖誕帶歡樂給大家，畢竟我們是ViuTV救世主。」他獲姜濤讚靚仔，笑言自覺顏值不及對方，「我們是肥少少靚仔，現在一起努力變回瘦少少靚仔」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕李啟言（阿Mo） 郭嘉駿(193) 葛綽瑤（Yoyo） 邱士縉（Stanley） 姜濤

上 / 下一篇新聞