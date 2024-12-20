姜濤發燒肚瀉 帶病宣傳新劇 與葛綽瑤演親熱戲 唔怕傳緋聞

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

姜濤自爆前晚發燒兼肚瀉，為宣傳新劇帶病上陣，稱最近工作太忙，打波都無時間，估計是抵抗力弱冷親，前晚至昨午屙了10多次。Stanley透露有工作人員亦病倒，擔心被姜濤傳染，不想影響今日在啟德體育園的演出。姜濤指活動後要綵排，不知有否時間看醫生，心情很矛盾，不吃東西怕不夠抵抗力，吃東西又怕肚瀉。

邱士縉被笑背脊有戲味

Yoyo笑稱拍該劇獲姜濤和Stanley爭奪，很珍惜這次機會。她與姜濤第二次合作，大讚對方變成熟，工作忙也背熟劇本。怕不怕與姜濤傳緋聞？姜濤代答稱合作難免有這些新聞，Stanley說：「傳緋聞不單止得Yoyo，很多人也會傳。」姜濤笑指與Stanley的緋聞才是真，一向單戀對方。Yoyo又笑指Stanley背脊也有戲味。Stanley解釋劇中每當見到姜濤與Yoyo在一起，即會背向他們走，所以Yoyo只見到他的背部。193表示已減少發表言論，避免招惹是非。問姜濤會否效法？姜濤認同，但必要時會堅持自己的價值觀，「我會睇情况，沒有絕對」。

盼阿Mo愈來愈好

前年7月在MIRROR紅館演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），前晚首次公開在病房的照片，拍到他的手臂及爸爸李盛林牧師，阿Mo留言︰「可能是唯一一個如此愛我，並真正關心我每一天每一絲毫進步的人。」

Stanley表示一直有看阿Mo爸爸的帖文，亦有留意阿Mo的帖文，「我們很開心見到阿Mo愈來愈進步，亦是全世界想看到的事，當然希望他早日康復出來，做自己想做的跳舞工作」。姜濤和應道：「希望他愈來愈好。」

193氣管敏感頂硬上

193透露受氣管敏感問題困擾一個月，看中西醫仍未痊癒，希望不會影響今日在啟德體育園的表現。他稱每逢轉季就會病，隊友已習慣，必要時可交給他們分擔，「不過要唱泰文歌有難度，加上跟泰星合作，不想出醜，會頂硬上」。

提到落區為下月舉行的演唱會造勢，193確認正申請場地，聖誕期間會跟粉絲歡度佳節，但未必容許設置儀器唱歌，會爭取跑3區見粉絲，他說：「希望聖誕帶歡樂給大家，畢竟我們是ViuTV救世主。」他獲姜濤讚靚仔，笑言自覺顏值不及對方，「我們是肥少少靚仔，現在一起努力變回瘦少少靚仔」。

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