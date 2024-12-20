表弟王賢誌申請破產 鄭嘉穎：輪唔到我幫

好友唐詩詠在同區開設麵包店，鄭嘉穎表示新店開張時已恭喜對方，並品嘗過產品很好味，「連我都要排隊，證明她成功背後下過不少苦功，而且產品質素不是因她是名人。（唐詩詠稱揀麵包不揀愛情？）她這麼大個人自有分數，難得她做到自己喜歡又成功的事」。他自認不懂做生意，投資方面較保守，只識收租。

家族關係變疏遠

談到表弟王賢誌申請破產，鄭嘉穎表示較新聞出街早一點收到消息，希望對方能順利解決問題。會否出手幫忙？他說：「輪唔到我幫！他的家族很大，我只是small potato，未需要到我，屋企人的事不多講了。」吳家樂在節目爆料指近年聽到王賢誌向外借錢及不獲父親幫手還債的傳聞，嘉穎說：「我不想多講，相信他經過長遠考慮才走這一步，不是簡單的選擇。（會問候他？）相信這時間每個人都不想有人插嘴，想有空間。」冬至會否跟家族成員食飯？他表示隨着一些長輩離世，家族關係已變得疏遠，「不是每個家族都這樣嗎？小時候跟媽媽參加家族活動，一年見幾次，到長大後各有家庭，便會散開去」。

記者：鍾一虹