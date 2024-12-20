明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

姜麗文甄采浠離巢無綫 《愛．回家》改每周播5集 劉丹讚好

【明報專訊】無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》最近有演員相繼宣布離巢，包括飾演「高小姐」的甄采浠及秦沛38歲女兒姜麗文。姜麗文劇中演菲律賓姐姐「Liza」維肖維妙，成功「入屋」，更獲「飛躍進步女藝員獎」，昨日在社交平台發文宣布離開效力7年的無綫。她稱昨日是在無綫最後一天，過去7年在各方面有不同挑戰，學習及成長好多，正興奮期待人生下一個篇章，繼續全心投入演員和創作歌手的工作。至於甄采浠跟無綫結束8年賓主關係，稱是艱難決定，但面對每年新人輩出，她在年齡方面輸蝕，前年開始工作量下跌，今年只拍《刑偵12》，且戲分不多，決定離巢另覓發展，但若有機會樂意回無綫拍劇及宣傳。

不知劉愷威有否女友

《愛•回家》昨日舉行宣傳活動，劉丹、羅樂林、單立文、呂慧儀、滕麗名、周嘉洛、古佩玲及陳浚霆等提前慶祝冬至和聖誕。監製林瑋澄公布2025年1月6日起，《愛．回家》由每周播6集縮回5集，逢星期一至五晚上8時播映。劉丹被問每周播5晚是否比前輕鬆？他認為跟之前差不多，只是有些角色的戲分會較重，周嘉洛、吳偉豪回歸可幫輕大家。他估計是因存貨較多，無綫想精益求精，編劇一星期寫足6集會幾辛苦及壓力大，現在可輕鬆少少，有助創作靈感如泉湧。對於姜麗文離巢，他讚對方演戲好，唱歌又得，角色幾受大家歡迎，離巢有點可惜。劉丹自爆太太一時大意記錯日子，一家人包括兒子劉愷威與孫女「小糯米」，日前提早吃了冬至飯。劉愷威有否帶女友返家？他說：「不知道兒子有沒有女朋友，你們會否收錯風？我都好想他早日找到另一半，不過不敢追問，讓他自由發展。」

周嘉洛拍兩劇中港兩邊走

周嘉洛正在內地拍攝新劇《正義女神Themis》，同時兼顧拍《愛．回家》，他說不覺得辛苦，可以借往返車程小睡休息或看劇本。古佩玲透露去年聖誕親手自製薑餅人送給同事，但運送途中出事，薑餅斷開，食物賣相變成「萬聖節恐怖版」，但味道可以，今年會整薑餅屋。她自爆識整甜品又懂得織頸巾和衫，但從未送給心儀男士。她透露聖誕節有男士約會，但她要開工拒絕。談到緋聞男友陳浚霆父親平安夜生日，有否趁機約她去派對慶祝？她說：「他有約我，就是一齊拍劇度過，聖誕開工都好浪漫。」

記者：林蘊兒

相關字詞﹕周嘉洛 古佩玲 劉丹 甄采浠 姜麗文

上 / 下一篇新聞