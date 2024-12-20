名下集團上市 首敲鑼感覺夢幻 郭晉安有信心兼顧拍劇做生意

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

郭晉安（安仔）儀式後被一眾嘉賓包圍邀合照，畫面似拍電視劇。身為3屆視帝的他表示從未演過公司上市的情節，感覺很夢幻，連見慣大場面的王祖藍也形容大開眼界。

安仔說：「平時這裏不會隨便開放，所以是第一次見識這種場面。期待這大日子已20年，因我們沒想過幾時或公司會不會搞上市，多得很多人在幕後幫手。」安仔稱姊弟合作做生意是「秤不離砣」，會繼續拍住上。有說公司上市後帶挈身家暴漲不少，安仔笑而不語。郭致因說：「其實是股民支持，跟我們的身家有幾多無關。」

安仔：反應誇張是預期之外

安仔任集團非執行董事，又是品牌代言人，締造星級效應，股份公開招股部分錄得超額認購逾6000倍。安仔表示市場反應理想，「我不否認是有星級效應，但最主要是市民跟我們公司已建立長遠的關係和感情，機會屬於大家。有這麼誇張的反應是我們預期之外，感謝大家對公司的支持，也是今年送給我們最佳的聖誕及新年禮物，未計劃如何獎勵自己」。郭致因完成公司上市後準備去外地旅行充電，透露從去年底策劃至今年5月遞交上市申請，過程非常順利和快速，覺得很神奇。

岑麗香任代言人望加人工

昨日一眾好友撐場支持，安仔表示很感動，特別是王祖藍前晚深夜才落機返港，逗留一日即趕返內地工作。安仔稱日後盡量參與公司高層會議，但無意減少拍劇，認為自己的老本行是演戲，有信心做生意與拍劇同時兼顧到。岑麗香為品牌擔任代言人，她興奮說：「好開心能參與，是很難得的事。（任代言人做到公司上市，會否趁機要求老闆加人工？）最好啦！」郭致因承諾酬勞會根據不同藝人的市場價值調整。

王祖藍向安仔學做生意

王祖藍稱難得親身見證上市儀式，感覺奇妙。他自嘲沒有抽獎命，結果沒抽中認購股份，唯有以用家身分來支持，亦會向安仔學習，畢竟做生意做到上市的藝人例子不多。他沒奢望能擔任集團CEO，大讚郭致因犀利。問他對什麼生意感興趣？王祖藍認為「熟嗰行做嗰行」，想搞有關文化產業的生意。岑麗香對時尚潮流較有興趣，打算修讀相關課程，逐步向目標進發。

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