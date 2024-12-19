明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《星球大戰：骷髏兵團》 祖狄羅聖誕「湊仔」大冒險

【明報專訊】橫跨47年的《星球大戰》電影系列暫時告一段落，外傳劇集卻一部接一部，《魷魚遊戲》李政宰主演《侍者》今年6月推出，口碑未如理想，新劇《星球大戰：骷髏兵團》（Star Wars: Skeleton Crew）緊接12月3日登場，請來《鐵甲奇俠》導演莊法維奧（Jon Favreau）擔任監製，《蜘蛛俠：不戰無歸》導演鍾華斯（Jon Watts）、《奇異女俠玩救宇宙》金像導演關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾施奈特（Daniel Scheinert）等負責執導和編劇，加上《怪獸與鄧不利多的秘密》祖狄羅（Jude Law）演出，台前幕後陣容如此強大，難怪「爛番茄」影評網站給予95%高分，再次擦亮《星戰》招牌。

獨立成篇 無需其他「外傳」補課

《星球大戰：骷髏兵團》首季共分8集，首周連播兩集，然後每周三更新。故事講述4個小孩迷失於銀河宇宙，他們要尋找回家的路，並於旅程上遇到各種險境和怪異外星人。正如迪士尼形容，新劇屬於合家歡節目，因此別期望它是《星戰》版的《怪奇物語》，適合聖誕佳節闔家捧場。新劇由邪惡帝國倒台，新共和國建立為背景，時間軸跟其他前作外傳如《曼達洛人》及《阿蘇嘉》相同，但內容與其他《星戰》劇集並無關連，因此觀影門檻甚低，可以獨立欣賞。

雖然由反抗軍組成的新共和國致力維持銀河宇宙秩序，然而在偏遠的太空航道上，海盜問題仍然嚴重，希爾沃（祖狄羅飾）這日如常帶領大批手下搶劫貨船，豈料情報有誤，結果空手而回，海盜大怒因而叛亂，改由下屬布圖斯充當船長。另一方面，居住在艾特艾廷星的10歲少年威姆（拉維干菲斯飾）如常上學，法拉副部長（嘉莉干頓飾）問學生對於生涯規劃的意見，威姆毫不掩飾他想當絕地武士的願望。

翌日上學途中，威姆駕駛飛行器在森林迷路，意外發現疑似絕地聖殿遺址，他大喜並邀同學尼爾（羅拔史密夫飾）一起潛入，法拉女兒馮恩（萊恩岩士唐飾）跟閨密KB（基莉亞娜克拉特飾）卻搶先一步，打算在遺址內找到改裝飛行器的零件。其實他們擅闖的並非什麼聖殿而是一艘太空船，威姆「多手」按下啟動掣，令它再次起飛，直奔外太空世界，被迫展開真正的冒險旅程。

「兒童向」劇集 製作費不菲

他們向太空船內的機械人SM-33（尼克科士聲演）求助，可惜後者無法辨識艾特艾廷的位置，霎時之間無法回航，只好暫時到附近的博戈星球港口尋求協助。抵埗之後，4名小孩分頭問路，威姆再次闖禍，他在餐館以艾特艾廷金幣結帳，隨即惹來各路人馬垂涎，連累好友遭海盜囚禁，獄中遇上懂得原力的喬德，他聲稱可以帶領孩子逃獄，條件是讓他登上太空船，一同離開博戈星，威姆認定對方是絕地武士，於是一口答應。原來喬德的真正身分，就是被海盜背叛後囚禁於此的希爾沃船長，他搭上威姆等人的目標只有一個：埋藏在艾特艾廷的永恆寶藏。

截稿前《骷髏兵團》已播3集，故事剛進入正題，祖狄羅飾演希爾沃船長性格亦正亦邪，原本覷覦艾特艾廷的寶藏，才設法帶威姆等人回家，結果不難猜透，彼此在銀河冒險過程中逐漸培育出真感情，與孩子關係亦師亦友，至於他最終會否改邪歸正，便得繼續追看。另一方面，經常闖禍的威姆與3名同伴之間友誼亦愈來愈深厚，由不斷吵架到互相扶持，經歷生死後思想變得成熟，都算因禍得福。

雖說《骷髏兵團》屬於「兒童向」劇集，製作卻絕不兒戲，據報首季製作費達1.36億美元（約10.6億港元），主要用於全劇超過3200個電腦特技鏡頭，無論是艾特艾廷的先進且舒適生活環境，抑或博戈星的暗黑混亂海盜港口，都能貫徹《星球大戰》劇集的優良製作傳統，布景精細造型奇特，就算較為年長的「星戰迷」亦有興趣捧場。

相關字詞﹕丹尼爾施奈特 祖狄羅 關家永 鍾華斯 莊法維奧 星球大戰：骷髏兵團 開箱

上 / 下一篇新聞