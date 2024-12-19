【開箱】《星球大戰：骷髏兵團》 祖狄羅聖誕「湊仔」大冒險

獨立成篇 無需其他「外傳」補課

《星球大戰：骷髏兵團》首季共分8集，首周連播兩集，然後每周三更新。故事講述4個小孩迷失於銀河宇宙，他們要尋找回家的路，並於旅程上遇到各種險境和怪異外星人。正如迪士尼形容，新劇屬於合家歡節目，因此別期望它是《星戰》版的《怪奇物語》，適合聖誕佳節闔家捧場。新劇由邪惡帝國倒台，新共和國建立為背景，時間軸跟其他前作外傳如《曼達洛人》及《阿蘇嘉》相同，但內容與其他《星戰》劇集並無關連，因此觀影門檻甚低，可以獨立欣賞。

雖然由反抗軍組成的新共和國致力維持銀河宇宙秩序，然而在偏遠的太空航道上，海盜問題仍然嚴重，希爾沃（祖狄羅飾）這日如常帶領大批手下搶劫貨船，豈料情報有誤，結果空手而回，海盜大怒因而叛亂，改由下屬布圖斯充當船長。另一方面，居住在艾特艾廷星的10歲少年威姆（拉維干菲斯飾）如常上學，法拉副部長（嘉莉干頓飾）問學生對於生涯規劃的意見，威姆毫不掩飾他想當絕地武士的願望。

翌日上學途中，威姆駕駛飛行器在森林迷路，意外發現疑似絕地聖殿遺址，他大喜並邀同學尼爾（羅拔史密夫飾）一起潛入，法拉女兒馮恩（萊恩岩士唐飾）跟閨密KB（基莉亞娜克拉特飾）卻搶先一步，打算在遺址內找到改裝飛行器的零件。其實他們擅闖的並非什麼聖殿而是一艘太空船，威姆「多手」按下啟動掣，令它再次起飛，直奔外太空世界，被迫展開真正的冒險旅程。

「兒童向」劇集 製作費不菲

他們向太空船內的機械人SM-33（尼克科士聲演）求助，可惜後者無法辨識艾特艾廷的位置，霎時之間無法回航，只好暫時到附近的博戈星球港口尋求協助。抵埗之後，4名小孩分頭問路，威姆再次闖禍，他在餐館以艾特艾廷金幣結帳，隨即惹來各路人馬垂涎，連累好友遭海盜囚禁，獄中遇上懂得原力的喬德，他聲稱可以帶領孩子逃獄，條件是讓他登上太空船，一同離開博戈星，威姆認定對方是絕地武士，於是一口答應。原來喬德的真正身分，就是被海盜背叛後囚禁於此的希爾沃船長，他搭上威姆等人的目標只有一個：埋藏在艾特艾廷的永恆寶藏。

截稿前《骷髏兵團》已播3集，故事剛進入正題，祖狄羅飾演希爾沃船長性格亦正亦邪，原本覷覦艾特艾廷的寶藏，才設法帶威姆等人回家，結果不難猜透，彼此在銀河冒險過程中逐漸培育出真感情，與孩子關係亦師亦友，至於他最終會否改邪歸正，便得繼續追看。另一方面，經常闖禍的威姆與3名同伴之間友誼亦愈來愈深厚，由不斷吵架到互相扶持，經歷生死後思想變得成熟，都算因禍得福。

雖說《骷髏兵團》屬於「兒童向」劇集，製作卻絕不兒戲，據報首季製作費達1.36億美元（約10.6億港元），主要用於全劇超過3200個電腦特技鏡頭，無論是艾特艾廷的先進且舒適生活環境，抑或博戈星的暗黑混亂海盜港口，都能貫徹《星球大戰》劇集的優良製作傳統，布景精細造型奇特，就算較為年長的「星戰迷」亦有興趣捧場。