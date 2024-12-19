《龍威小子：傳奇》預告曝光 成龍特訓王璞存打擂台

《龍威小子：傳奇》故事沿用前作角色，講述成龍飾演韓先生收到得意弟子李方（王璞存飾），於是聯絡前空手道冠軍Daniel（賴夫馬奇奧飾），表示希望攜手合作，訓練李方參加空手道比賽。從預告片段可見，《神盾局特工》溫明娜跟王璞存扮演在美國生活的母子，後者遭校園欺凌，於是學武自衛。其中一幕成龍指導他打木樁，出拳有勁；另一幕他在小巷凌空踢腿，身手敏捷，有幾分似成龍年輕時代。去年11月成龍與賴夫馬奇奧宣布重啓《龍威小子》拍攝計劃，兩人參演之餘，亦在全球招募年輕主角，結果王璞存擊敗數千競爭對手脫穎而出，原因是他能說流利英語和普通話，亦懂空手道、詠春、韓國劍道及跆拳道等，成為飾演李方的最佳人選。新片由《X你的世界末日》祖拿芬安韋素（Jonathan Entwistle）執導，《比得兔》洛里巴（Rob Lieber）編劇，將於明年5月30日在美國上映。