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娛樂

新片《隨身危機》Netflix收視稱冠 姬拉麗莉《黑鴿》英語節目登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布12月9至15日的一周收視，《幻險森林奇航》贊美哥勒施拉（Jaume Collet-Serra）執導的《隨身危機》（Carry-On），由《皇家特工：金圈子》男星泰朗伊加頓（Taron Egerton）主演，本月13日上架，短短3天錄得4200萬觀看次數，不但成為英語電影榜收視冠軍，亦是上周Netflix最多人收看的節目。《隨》片講述機場安檢人員遭到威脅，對方逼他讓一件危險行李登上航班，他必須把握時間，智取這名身分成謎的旅客。動畫《那年聖誕不一樣》及聚焦聖母故事的《瑪利亞》分別錄得1710萬及1320萬觀看次數，分佔英語電影榜亞季。意大利《童心列車》、阿根廷《搞寸夏令營》及印度《摯命營救》則是非英語電影榜順次的收視三甲。

《玉氏夫人傳》上榜

《魔盜王》姬拉麗莉（Keira Knightley）主演的《黑鴿》，以1460萬觀看次數在英語節目收視榜登頂，抛離第2位的棟篤笑節目《占美霍士：實情係》，後者由金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）剖白自己的真實故事，以820萬觀看次數佔亞軍位置。《老友記》麗莎古杜（Lisa Kudrow）主演的新劇《別有居心》本月12日上架，4日錄得600萬觀看次數，位列第3。非英語節目方面，挪威《火山島逃生記》以1310萬觀看次數稱冠，韓劇《現在撥打的電話》及改編文學名著的哥倫比亞《百年孤寂》，分佔收視亞季。另外兩齣韓劇《一箱情緣》及《玉氏夫人傳》分別排第8及第9位，不過後者在港於「黃Viu」獨家播出。日本方面除了動畫《DAN DA DAN》穩守第5位之外，翻拍宋江和韓韶禧主演《無法抗拒的他》的同名日劇，改由橫濱流星與南沙良合演，本月9日上架，以110萬觀看次數，位列第10。

相關字詞﹕火山島逃生記 黑鴿 童心列車 影視串流平台Netflix 隨身危機

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