新片《隨身危機》Netflix收視稱冠 姬拉麗莉《黑鴿》英語節目登頂

《玉氏夫人傳》上榜

《魔盜王》姬拉麗莉（Keira Knightley）主演的《黑鴿》，以1460萬觀看次數在英語節目收視榜登頂，抛離第2位的棟篤笑節目《占美霍士：實情係》，後者由金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）剖白自己的真實故事，以820萬觀看次數佔亞軍位置。《老友記》麗莎古杜（Lisa Kudrow）主演的新劇《別有居心》本月12日上架，4日錄得600萬觀看次數，位列第3。非英語節目方面，挪威《火山島逃生記》以1310萬觀看次數稱冠，韓劇《現在撥打的電話》及改編文學名著的哥倫比亞《百年孤寂》，分佔收視亞季。另外兩齣韓劇《一箱情緣》及《玉氏夫人傳》分別排第8及第9位，不過後者在港於「黃Viu」獨家播出。日本方面除了動畫《DAN DA DAN》穩守第5位之外，翻拍宋江和韓韶禧主演《無法抗拒的他》的同名日劇，改由橫濱流星與南沙良合演，本月9日上架，以110萬觀看次數，位列第10。