明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

奧斯卡最佳國際電影公布十五強 《九龍城寨》出局 《全職乖孫》唯一亞洲片入圍

【明報專訊】第97屆奧斯卡頒獎禮明年3月2日舉行，美國影藝學院昨公布最佳紀錄片、髮型化妝、視覺效果等多個獎項的初選名單；分別代表香港及台灣的《九龍城寨之圍城》和《老狐狸》出局，最佳國際電影十五強名單中，僅泰國《全職乖孫》一部亞洲片入圍，且看這部正在Netflix上架的溫情片，能否躋身明年1月17日公布的最後五強名單，為泰國電影寫下歷史新一頁。

今年10月2日是最佳國際電影的報名期限，美國影藝學院共接獲89部來自全球不同國家及地區的作品報名，其中4部被裁定不合乎規定，包括內地首次以紀錄片《里斯本丸沉沒》上陣，被指英語對白超過全片一半以上，因而遭取消資格；其餘合資格的85部角逐最佳國際電影的包括代表香港的《九龍城寨之圍城》、台灣《老狐狸》、日本《仇雲殺機》、韓國《12.12：首爾之春》，在前日公布的最後十五強名單，亦全部出局。

木村光希《心動50年》入圍

亞洲電影中只有代表泰國出戰的《全職乖孫》入圍，雖然未知能否在第二輪投票中脫穎而出，躋身最後五強，但《全職乖孫》已為泰國電影寫下歷史新一章；據美媒報道，泰國自1984年起共24部電影報名奧斯卡，但從未躋身十五強。講述照顧絕症外婆目的是成為遺產繼承人的《全》片，今年4月上映以來，橫掃亞洲多地票房，至今全球累收7000萬美元（約5.46億港元）。

《全職乖孫》的對手不少，除了獲得金球獎多項提名的法國《毒王女人夢》（Emilia Perez）聲勢最浩大之外，還有木村拓哉女兒木村光希有份參演的冰島電影《心動50年》、代表拉脫維亞參賽的動畫《貓貓的奇幻漂流》、伊朗導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof）拍攝代表德國出戰的《菩提樹籽》（The Seed of the Sacred Fig，暫譯），以及塞內加爾紀錄片《回歸達荷美》等。另外，《家不成家—我生於巴勒斯坦》、《Will & Harper：老友公路遊》、《愛女之約：與囚父共舞》、《智探塔利班》、《伊貝林：在魔幻世界登入人生》、《加拿大原住民之殤》等，則躋身最佳紀錄片十五強名單。大會亦公布了最佳紀錄短片、髮型化妝、配樂、主題曲、動畫短片、短片、音響及視覺效果的初選名單。

相關字詞﹕九龍城寨之圍城 第97屆奧斯卡 全職乖孫 奧斯卡最佳國際電影

上 / 下一篇新聞