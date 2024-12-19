奧斯卡最佳國際電影公布十五強 《九龍城寨》出局 《全職乖孫》唯一亞洲片入圍

今年10月2日是最佳國際電影的報名期限，美國影藝學院共接獲89部來自全球不同國家及地區的作品報名，其中4部被裁定不合乎規定，包括內地首次以紀錄片《里斯本丸沉沒》上陣，被指英語對白超過全片一半以上，因而遭取消資格；其餘合資格的85部角逐最佳國際電影的包括代表香港的《九龍城寨之圍城》、台灣《老狐狸》、日本《仇雲殺機》、韓國《12.12：首爾之春》，在前日公布的最後十五強名單，亦全部出局。

木村光希《心動50年》入圍

亞洲電影中只有代表泰國出戰的《全職乖孫》入圍，雖然未知能否在第二輪投票中脫穎而出，躋身最後五強，但《全職乖孫》已為泰國電影寫下歷史新一章；據美媒報道，泰國自1984年起共24部電影報名奧斯卡，但從未躋身十五強。講述照顧絕症外婆目的是成為遺產繼承人的《全》片，今年4月上映以來，橫掃亞洲多地票房，至今全球累收7000萬美元（約5.46億港元）。

《全職乖孫》的對手不少，除了獲得金球獎多項提名的法國《毒王女人夢》（Emilia Perez）聲勢最浩大之外，還有木村拓哉女兒木村光希有份參演的冰島電影《心動50年》、代表拉脫維亞參賽的動畫《貓貓的奇幻漂流》、伊朗導演拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof）拍攝代表德國出戰的《菩提樹籽》（The Seed of the Sacred Fig，暫譯），以及塞內加爾紀錄片《回歸達荷美》等。另外，《家不成家—我生於巴勒斯坦》、《Will & Harper：老友公路遊》、《愛女之約：與囚父共舞》、《智探塔利班》、《伊貝林：在魔幻世界登入人生》、《加拿大原住民之殤》等，則躋身最佳紀錄片十五強名單。大會亦公布了最佳紀錄短片、髮型化妝、配樂、主題曲、動畫短片、短片、音響及視覺效果的初選名單。