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娛樂

【娛樂場】《韓國邊忽好》 唐詩詠跟大學生遊最高學府校園

【明報專訊】視后唐詩詠繼主持今年3月播出的HOY TV節目《英國邊忽好》，介紹當地旅居生活，接着「添食」新一輯《韓國邊忽好》，近日首播。承接上輯風格，唐詩詠節目中有多個新嘗試，除走訪旅遊景點外，深入了解韓流生活文化，「今次親身體驗這個國家的文化，跟以往旅行絕對不同，了解當地風土人情與衣食住行，對韓國有更深層次的認識」。

監製周子妮為唐詩詠度身訂做一系列體驗活動，安排她到婚姻介紹所，一嘗諮詢及配對過程。唐詩詠毫不客氣，提出相當高的擇偶條件，婚姻顧問努力提供服務，最後安排了真人騷《單身即地獄》3型男與唐詩詠晚飯，體驗當地約會文化。節目又有韓國醫美熱門資訊與住屋問題，走訪韓劇常見的「半地下室」、「屋塔房」，以及在首爾的天價豪宅。唐詩詠實地了解韓國國腳孫興慜與男團防彈少年團（BTS）成員都爭相買入的豪宅真面目。

《單身》Oppa親手調製咖啡

Netflix韓國節目《黑白大廚：料理階級大戰》大熱，製作組預約了「白湯匙」蔣皓埈的餐廳讓唐詩詠品嘗壽喜燒和《黑白大廚》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙的爆紅甜品栗子提拉米蘇。

在韓國的咖啡店逾10萬間，大約是便利店數目一倍，唐詩詠走訪多間極具特色的咖啡店，包括會落雨落雪、超像真假山假石和售賣神獸造型甜品的咖啡店，飲了近20杯各式各樣咖啡，最難忘是到《單身即地獄3》李鎮錫的咖啡店朝聖，有幸一嘗Oppa親手調製的摩洛哥咖啡。

雞肉稱得上是韓國人最愛的肉類，唐詩詠拜會5間雞肉餐廳，吃盡不同煮法的雞餐，包括漢方炒辣雞、漢方烤雞和紫蘇與黑芝麻製成的黑白人參雞湯；又到以毛筆為設計靈感的人氣炸雞店，一嘗4款口味的炸雞拼盤，大讚好睇又好食。還有以雞內臟招徠的燒肉店，唐詩詠又要驚又要試。

參觀寵物醫院 大開眼界

除吃喝玩樂，唐詩詠為了解當地學習風氣，拜訪韓國家庭和補習聖地大峙洞，又走入便利店體察民情，以及到Coin K房感受學生美妙「歌喉」，再到Study cafe見識考生溫習實况，還到所有莘莘學子夢寐以求，被譽為「SKY」（三所著名大學簡稱）之一的延世大學，與兩名大學生游走校園，感受最高學府的校園生活。

身為貓奴的唐詩詠最後行程參觀一間奢華一站式寵物中心，見識各樣寵物服務，驚訝韓國人對寵物的服務態度和驚人的會費；之後再到寵物醫院，了解當地寵物醫療發展程度，令她大開眼界。

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