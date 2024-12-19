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娛樂

「音樂情人」鄭子誠難忘「撮合」聽眾 張紋嘉偕男友美國登台無意註冊結婚

【明報專訊】導演何爵天、吳煒倫、陳健朗、簡君晉、黃綺琳和黃鐦等為香港電台拍攝由不同單元組成的劇集《獅子山下2024》，周日（22日）首播，參演的鄭子誠、張松枝和張紋嘉昨日出席在戲院舉行的啟播禮。

鄭子誠演出港台資深導演劉應強執導的單元《錄音帶》，角色與現實中主持電台節目《音樂情人》的身分和經歷有些相似，都是有關聽眾的感人故事，表示主持節目20年，經常讀出聽眾點唱信，比較印象深刻收過一對男女朋友分別寄來的信，「他們最初互不知對方寄信，男方透露因年紀大，不獲女方家人接納令感情發展有阻滯，點唱是希望憑歌寄意。二人來信持續點唱一年，有日收到他們的喜帖，我有少少做媒人感覺，有去飲喜酒，我覺得如果將歷年接觸過的故事寫成劇本會幾有趣」。

鄭子誠稱最熱門點唱情歌是張學友《每天愛你多一些》和王馨平《今生註定》，有些聽眾只聽歌名以為夠冧，不知其實是分手歌，變成詞不達意點錯歌。

何爵天邀演出 張受寵若驚

張紋嘉參演何爵天執導單元《下世不要嫁給你》，讚劇中飾演其父親的羅家英演出好生動，演母親的區嘉雯演技好好，「好欣賞何爵天的作品，接到他邀請簡直受寵若驚，又有壓力。有好多人對我印象仍停留在歌手，不是演員，有導演肯找我拍戲或者試鏡不容易」。她稱對唱歌登台工作不會抗拒，農曆新年往美國登台，男友會同行，強調不會順道在當地註冊結婚，因大家抱不婚主義，目前雙方想集中為事業打拼。

陳柏宇提議集合一班同年出道歌手，包括江若琳、周柏豪、鍾舒漫、小肥等舉行慶祝入行20年紀念騷，張紋嘉自嘲轉眼20年，感覺變老，如果收到邀請，有興趣參與。

記者：林蘊兒

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