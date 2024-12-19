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娛樂

MIRROR新團綜被批「剪得太碎」到喉唔到肺 「地獄廚神」盧瀚霆呂爵安鬥嘴死撐

呂爵安盧瀚霆獲封地獄廚神 姜濤外賣常客 對入廚零概念

【明報專訊】男團MIRROR化身廚師拍攝首個烹飪團綜節目《MIRROR Chef》，展開廚藝大比併。成員呂爵安與盧瀚霆齊被封「地獄廚神」，呂爵安被踩連最基本清潔廚具也做不好；盧瀚霆煮食時不懂次序，十分混亂，曾邊切食物邊望着隊友李駿傑嚇親大家。盧瀚霆自覺廚藝不差，呂爵安認煮食不強，但比盧瀚霆好少少。節目播出後被網民指每集節目撇除廣告僅約20分鐘，烹調過程剪得太碎，批評「到喉唔到肺」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

12子一齊宣傳新團綜，談到MIRROR中誰是「地獄廚神」，柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）與江𤒹生（AK）同推舉呂爵安（Edan）。Jer爆Edan焗曲奇烏龍到連模具一齊焗，製成品黐住模具。Edan死撐：「連模具一齊焗都好吃，像雞翼有骨一樣，冇問題。」Lokman爆Edan連廚師最基本清潔廚具也做得不好。其他成員除姜濤外，一致推舉盧瀚霆（Anson Lo）為「地獄廚神」。

邱傲然（Tiger）表示Anson Lo下廚時好混亂，不識先後次序，陳卓賢（Ian）和應：「不關乎煮得好吃與否，是不知他在做什麼，發生什麼事。」陳瑞輝（Frankie）認為Anson Lo只適合做廚房監督，說罷笑說：「有怪莫怪。」姜濤解釋不投票因自己對廚藝一竅不通，毫無概念，「我經常叫外賣，無資格點名話人」。李駿傑（Jeremy）爆Anson Lo烹調過程好危險：「佢望住我切嘢，嚇死我，我即喝止佢：『你望住啲食物啦』。」

隊友齊心拒嘗Anson Lo手勢

Edan見Anson Lo被多名成員推舉為「地獄廚神」沾沾自喜說：「我煮食不強，但與Anson Lo相比高少少。」他揶揄Anson Lo其實有烹飪天分，求學時是家政學會副會長，不過可能只負責文書工作。Anson Lo反擊稱自己憑「西蘭花炒雞柳」獲職銜。被封「地獄廚神」會否進修廚藝？Anson Lo自覺廚藝不差。問有沒有信心為隊友整聖誕大餐？其他11子聞言即耍手擰頭齊聲說不用。Anson Lo透露節目中整奄列及沙律。對於被指整沙律不用技巧，他說：「煮食不一定烹調，刀功也很重要。」

Jer踩Edan整燒賣好難食

12子談到拿手菜式，Ian最近學識粉絲肥牛煲，稱以前會上網學煮食，現在想吃什麼就煮什麼，家人吃過都說OK。有沒有女仔吃過他煮的東西？Ian說：「有，媽媽和婆婆。（女朋友？）沒有。」愛下廚的他一周最少煮一次，肚餓也寧願自己煮，懶得叫外賣，「叫外賣最快半小時才送到，炒飯、煮餃子更快」。Frankie自言會炒飯，但女友未食過；Jeremy說最叻撈麵，稱要撈得均勻好難。

Edan自詡最叻煮杯麵，拍《MIRROR Chef》還學識整燒賣，發現比想像中易，不太難，Jer毫不留情說Edan整得好難食。姜濤在節目學識整奄列和小炒王，邱士縉（Stanley）為保持健碩身形，經常煎牛扒，女友李炘頤不吃牛，未試過他的手勢。

網民投訴有隊員出鏡不多

Anson Lo透露自創3種糖水撈埋一齊吃，被隊員取笑。Jer拿手整咖哩角和芝士煙肉焗薯皮；AK透露最近學識煮不同生熟程度的蛋。Tiger擅長牛肉炒蛋，「是家中名物，一定要學」。王智德（Alton）最叻薑葱炒蟹，獲讚最厲害，「屋企人成日煮，我由細食到大，所以刻意學，烹調技巧外，最重要海鮮夠新鮮」。

《MIRROR Chef》至昨晚播出3集，引起網民熱議，不少認為成員烹調過程剪得太碎，好多時得頭同尾，看得不清楚，有些隊友出鏡不多，批評「到喉唔到肺」。

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