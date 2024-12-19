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娛樂

吳鎮宇圓夢揼甄子丹 張智霖演反派嗌過癮

【明報專訊】吳鎮宇、張智霖（Chilam）參演甄子丹自導自演電影《誤判》，張智霖挑戰反派角色大呼過癮，「以往常演正派，一直恨跳出框框，發掘自己更多可能，今次終於恨到演反派，特意染白頭髮、留長鬍鬚，加強說服力」。鎮宇演鐵面無私檢控專員，讚導演甄子丹很多想法和創意，又樂於接受演員的建議和討論，令拍攝增添樂趣，「子丹本來想我假扮反派Big Boss，劇本冇寫，我覺得好難扭轉演出，靈機一觸，提出跟他所演的律師角色加強衝突感」。

子丹透露跟鎮宇有場「隻揪」動作戲，鎮宇笑言要更正，是他追打子丹，「我話好多人想睇甄子丹被人揼，揼到變豬頭，始終他做律師，應該有少少缺陷才好睇，有什麼理由可以變『宇宙最強』，口才、身手都贏晒？可能子丹聽錯吳鎮宇想揼佢，就加了這場戲」。Chilam今次動作戲不多，結局原定有場打鬥戲，最後改為文鬥，希望破格突圍。鎮宇在旁笑說：「Chilam好打得，驚打傷子丹，子丹去不到荷李活發展。」

趁機向許冠文偷師

鎮宇稱時代改變，電影結局不一定武鬥才受歡迎，好似全城熱話的《破•地獄》，吸引了他和媽媽入場欣賞，「許冠文和黃子華帶出新的電影氛圍，感動人心，為了自己專業演員的尊嚴，忍眼淚忍得好緊要，尤其許冠文出奇地認真，每個情緒都很到位」。鎮宇和Chilam在《誤判》跟許冠文合作，是偷師好機會，前者說：「拍《鬼馬狂想曲》時，未能跟客串的許冠文多互動，今次可以近距離觀察他怎樣演戲和處理劇本，原來他跟我們一樣，半生不熟。」

Chilam表示以往常跟鎮宇傾戲經，教他以「半生不熟」手法讀劇本，不要讓自己演出跌入框架內，「有次慘絕人寰，我做好晒功課去片場，導演臨場修改，但不做功課又心虛，我覺得鎮宇這個級數好勁，他的理論是，攞太多架生不及赤手空拳那麼好睇」。

鎮宇讚新導演多想法

鎮宇認為換上造型走入場景的狀態，是最佳發揮空間，「劇本一定要預早睇，拍之前導演又安排圍讀，開工前夕應該飲多杯，早點休息。對白念太熟會打折，可能想太多會走錯方向，不如開工前，用化妝和空檔去做，畫面形象化會幫助記對白，因電影是逐個鏡頭拍，而且拍戲要配合對手」。

近年多部電影票房做好，對《誤判》上映有否信心？鎮宇說：「每部戲都有一定叫座力。」他覺得影壇仍存在很多有心電影人，又讚時下新導演多想法，希望可以陸續合作，「有次搭飛機，我偷看其他乘客欣賞什麼電影，有些人看我的作品，留意到有部《白日之下》，導演簡君晉運用鏡頭拍出新感覺，用影像講古仔好犀利，又看過《不日成婚》，導演陳茂賢都拍得不錯。」

記者：鍾一虹

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