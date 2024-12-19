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娛樂

紅館騷開鑼 隔空娶粉絲 劉德華：以後叫我老公

劉德華將歌迷升格做老婆 行近台邊說話令觀眾緊張

【明報專訊】《今天…is the Day劉德華巡迴演唱會》20場跨年騷前晚假紅館開鑼，眾多圈中好友捧場，包括陳慧琳（Kelly）、梁詠琪（Gigi）、曾華倩、薛家燕和周勵淇等。劉德華（華仔）唱足3小時，無論著西裝、中式長衫或飲水都獲讚靚仔，他笑台下觀眾如中邪一樣，「我今（前）日仍緊張晚上演出反應會如何，沒想過現在的氣氛像唱了20場一樣」。

強調舞台安全 放心睇騷

華仔講話時站近台邊，他在內地巡演時曾數度發生小意外和驚險場面，觀眾非常緊張，他安撫大家：「大家都驚我舞台有很多陷阱，是嗎？其實仲有好多位行，我好安全，希望大家放心睇騷，睇得開心。」他在台上左右移動，以示安全。

華仔要求粉絲宣讀「劉德華，我愛你一萬年」，並齊齊隔空舉起尾指與他勾手指，同聲說「我願意」，華仔笑說：「大家以後可以叫我做老公，見到女士我可以叫老婆。所有男士代表我照顧好所有女士，要她們幸福，多謝所有太太、老婆，多謝所有男士，大家一起唱歌給老婆聽。」然後唱出《愛你一萬年》。

宣傳《焚城》 認恨破紀錄

華仔獻唱《17歲》時許願，祝願所有粉絲健康、幸福及美滿，「因為有你們，我都愈來愈好，每日過得很幸福」。他還即興改歌詞「如今我64歲看從前，沙啞了聲線」。華仔演繹電影《烈火戰車》主題曲《情深的一句》時，現場鏡頭捕捉到Kelly，她即指着身旁的《烈火戰車》女主角Gigi，Gigi立即站起來與台上的華仔揮手，並做心心手勢，勾起全場集體回憶，Gigi和Kelly又一齊用手砌出大心送給華仔，華仔也做心心手勢回禮，場面溫馨。

華仔聽到台下觀眾不停歡呼，笑問若明年再開演唱會，大家會不會來看？觀眾大叫會，他順勢宣傳主演電影《焚城》，「我有份演出那部戲正上映，大家有冇睇？我點樣都要追到破紀錄，雖然還差7000萬，但有你們，我覺得就算我癡心妄想也可以，應承我」。演唱會尾聲，華仔以一曲《掌聲響起》結尾，「我未聽過這麼多掌聲，這麼多人說我愛你」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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