明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

慈善攝影展 粉絲晨早8點霸位等見面 周潤發稱「奔七」需護膚

周潤發靠攝影悟人生道理 快「奔七」需勤護膚

【明報專訊】熱愛攝影的周潤發（發哥）以「香港．晨」為題假尖沙嘴海港城舉辦慈善攝影展，展覽主要作品《無題》，另分為「香」、「港」、「晨 」3個展區，展出發哥鏡頭下花卉、街頭及自拍共30幅作品，所得收益扣除部分成本後將撥捐慈善機構。有粉絲為睹發哥風采，早上8時到場霸位，發哥笑問：「你真係咁鍾意我？」《無題》是前往美容時拍下，發哥笑言快將「奔七」（70歲）要保養皮膚。近年電影產量不多的他，自言這年紀很少有適合角色。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

發哥昨現身攝影展，吸引不少粉絲圍觀，大嗌「發哥」；有粉絲表示早上8時許已在展覽場地等候，發哥聞言開心說：「你真係咁鍾意我？多謝支持。」他表示《無題》是在黑色暴雨下拍攝到的維港景色，稱當時正要去做facial，「我將車停泊在海港城露天停車場，睇到對岸天色陰沉，因黑雨有燈亮起，剛巧碼頭附近有三艘顏色各異的天星小輪，光暗和色彩都形成鮮明對比，好特別、好難得，天衣無縫，於是即刻從車廂取出相機、腳架，set好後即拍，影了3張，得一張成功」。

發哥笑言愛影花卉因易影，以及不會詐型，會令人心花怒放。其中一張「自拍」照有隻手，因有人認出他是周潤發，要求他可否合照時已撳掣。

中環人來人往自拍最考耐性

發哥受訪時表示展出的30幅作品是由200至300張相挑選出來，影了八九個月；透過拍照體會到很多人生道理，稱最重要忍耐。如何揀出30幅作品？他表示交由專業人士挑選，因彼此角度不一樣。影哪張相最有難度？發哥認為沒有難度，最主要視乎可有耐性，想影到自己滿意構圖，要靜待時機。最考耐性照片是他掉轉鏡頭在人來人往的中環自拍，要捕捉到最佳時機不容易，「現在數碼影相比以前拍菲林已沒那麼辛苦，現在影相是開心到不得了的賞心樂事」。

問他喜歡影景或是人？發哥稱沒所謂，有得影便可。會否拍太太「發嫂」陳薈蓮？發哥笑說：「影得唔靚會畀人鬧。（搵發嫂做主角影輯相？）這些照片冇人會買。（你全部買下？）嘩，會傾家蕩產。」說到他去做美容途中拍下《無題》，是否很貪靚？發哥表示經常跑步曬到有雀斑要清理，不然如何繼續「撈」下去，他快將「奔七」（70歲），需要keep住保養皮膚。

最沉迷時早晚出動影晨曦日落

發哥未試過因影相樂而忘返，但自揭菲林年代，有數年非常沉迷影相，每天早夜兩次出動，「清晨5時許在山上等影晨曦，黃昏又去一次影日落；除了食飯，其餘時間匿埋在黑房冲曬菲林，可以在黑房搞到凌晨，比拍戲更加辛苦，一日出兩組，沒人工，全因自己喜歡，發燒起來無計。以前背住數十磅攝影器材上山影相，會食白果，唯有下次再影，但可以鍛煉耐性」。

有說發嫂比他更有耐性，因他經常不在身邊，發哥笑言看發嫂送的飯餸便知時間早午晚。發嫂可有陪伴他影相？發哥表示沒有，他「好獨（立）」；又說以前拍戲，喜歡影現場環境和演員，自言有「免死金牌」任影。

適合角色少 將到內地宣傳新片

談到工作，可有新劇本邀他演出？發哥自言這年紀很少有適合角色找他演出；繼《別叫我「賭神」》後，早前參演了內地賀歲片《唐探1900》，稍後會到內地宣傳。他說：「就算去內地宣傳，我都會帶備攝影器材，跑步時見到景物也會影下來。」快將聖誕節，是否有興趣影聖誕燈飾？他說：「唔想同人迫，我出去畀人認到就死得，溶咗我，返唔到屋企！」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞