慈善攝影展 粉絲晨早8點霸位等見面 周潤發稱「奔七」需護膚

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

發哥昨現身攝影展，吸引不少粉絲圍觀，大嗌「發哥」；有粉絲表示早上8時許已在展覽場地等候，發哥聞言開心說：「你真係咁鍾意我？多謝支持。」他表示《無題》是在黑色暴雨下拍攝到的維港景色，稱當時正要去做facial，「我將車停泊在海港城露天停車場，睇到對岸天色陰沉，因黑雨有燈亮起，剛巧碼頭附近有三艘顏色各異的天星小輪，光暗和色彩都形成鮮明對比，好特別、好難得，天衣無縫，於是即刻從車廂取出相機、腳架，set好後即拍，影了3張，得一張成功」。

發哥笑言愛影花卉因易影，以及不會詐型，會令人心花怒放。其中一張「自拍」照有隻手，因有人認出他是周潤發，要求他可否合照時已撳掣。

中環人來人往自拍最考耐性

發哥受訪時表示展出的30幅作品是由200至300張相挑選出來，影了八九個月；透過拍照體會到很多人生道理，稱最重要忍耐。如何揀出30幅作品？他表示交由專業人士挑選，因彼此角度不一樣。影哪張相最有難度？發哥認為沒有難度，最主要視乎可有耐性，想影到自己滿意構圖，要靜待時機。最考耐性照片是他掉轉鏡頭在人來人往的中環自拍，要捕捉到最佳時機不容易，「現在數碼影相比以前拍菲林已沒那麼辛苦，現在影相是開心到不得了的賞心樂事」。

問他喜歡影景或是人？發哥稱沒所謂，有得影便可。會否拍太太「發嫂」陳薈蓮？發哥笑說：「影得唔靚會畀人鬧。（搵發嫂做主角影輯相？）這些照片冇人會買。（你全部買下？）嘩，會傾家蕩產。」說到他去做美容途中拍下《無題》，是否很貪靚？發哥表示經常跑步曬到有雀斑要清理，不然如何繼續「撈」下去，他快將「奔七」（70歲），需要keep住保養皮膚。

最沉迷時早晚出動影晨曦日落

發哥未試過因影相樂而忘返，但自揭菲林年代，有數年非常沉迷影相，每天早夜兩次出動，「清晨5時許在山上等影晨曦，黃昏又去一次影日落；除了食飯，其餘時間匿埋在黑房冲曬菲林，可以在黑房搞到凌晨，比拍戲更加辛苦，一日出兩組，沒人工，全因自己喜歡，發燒起來無計。以前背住數十磅攝影器材上山影相，會食白果，唯有下次再影，但可以鍛煉耐性」。

有說發嫂比他更有耐性，因他經常不在身邊，發哥笑言看發嫂送的飯餸便知時間早午晚。發嫂可有陪伴他影相？發哥表示沒有，他「好獨（立）」；又說以前拍戲，喜歡影現場環境和演員，自言有「免死金牌」任影。

適合角色少 將到內地宣傳新片

談到工作，可有新劇本邀他演出？發哥自言這年紀很少有適合角色找他演出；繼《別叫我「賭神」》後，早前參演了內地賀歲片《唐探1900》，稍後會到內地宣傳。他說：「就算去內地宣傳，我都會帶備攝影器材，跑步時見到景物也會影下來。」快將聖誕節，是否有興趣影聖誕燈飾？他說：「唔想同人迫，我出去畀人認到就死得，溶咗我，返唔到屋企！」

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