【開箱】《如果德川家康成為總理大臣》 社會諷刺喜劇 AI偉人治亂世

日揆染疫亡 急組最強內閣

《如果德川家康成為總理大臣》講述2020年新冠病毒肆虐全球，首相府集體感染，日揆更急病逝世。當民怨加劇，政府決定用AI技術，令一眾歷史偉人「復活」，組成最強內閣，包括德川家康（野村萬齋飾）擔任首相，織田信長（GACKT飾）當經濟產業大臣、豐臣秀吉（竹中直人飾）任財政大臣，其餘有農林水產大臣德川吉宗（高嶋政宏飾）、總務大臣北條政子（江口德子飾）、厚生勞動大臣德川綱吉（池田鐵洋飾）、外務大臣足利義滿（小手伸也飾）、法務大臣聖德太子（長井短飾）、文部科學大臣紫式部（觀月亞里沙飾）等。這個夢幻「偉人內閣」，決定封關並研制疫苗，火速解決危機，令全國陷入「偉人內閣」熱潮。夢想成為主播的新記者西村理沙（濱邊美波飾）為搶獨家新聞，千方百計接近內閣官房長官坂本龍馬（赤楚衛二飾），兩人暗中結盟，堵塞「偉人內閣」暗藏的AI程式漏洞。

此片由《飛翔吧！埼玉》「鬼才」武內英樹和德永友一分別執導及編劇，後者曾憑《飛》片奪日本「奧斯卡」電影學院獎最佳編劇。片中把歷史人物「復活」，並擔任高官，設定異想天開，「離地」卻新穎，也是全片最大看點。把各偉人的特性活用於施政上，藉以諷刺當今政客連AI都不如；例如織田信長能創新、有謀略及領導才能，在戰國時期鼓勵自由貿易，戲中他擔任經濟產業大臣，說服各大商家支持政府出售國債，紓緩財赤。想像力豐富又使命必達的財政大臣豐臣秀吉，為穩定民心，短短10天內向全國人民派發50萬日圓（約2.5萬港元）體恤金，起初被睇死這是不可能的任務，但他想到不用登記、不用申請，憑身分證直接派現金的方式，順利完成任務。

偉人施政過程有趣，可惜中段開始鋪排另一主線，描述電腦原本設定一眾AI偉人沒有野心及仇恨，但因程式漏洞，其中一人出現獨裁及侵略野心。德川家康委派坂本龍馬及西村理沙查出誰是有「bug」偉人，起初以為是織田信長，但原來是豐臣秀吉，後者殺害民望極高的織田信長，再嫁禍給德川家康，後者被迫下台。其實德川家康早已洞悉一切，聯合其他內閣大臣，在全國直播中揭露真相。

直白說教略嫌過時

片中透過這場內鬨，諷刺時下日本政治及社會現况，帶出現代沒有偉大領袖的主題；其實，德川家康、坂本龍馬、織田信長、豐臣秀吉等偉人並非「萬能」，畢竟無論誰都難單打獨鬥成就偉業；片中的議員對政事漠不關心，如織田信長出席國會會議時，發言途中見有議員睡着了，即大喝一句「瞓醒未呀」。另一方面，人民只依賴政客指引方向，部分人盲從電視評論員意見，從不獨立思考，部分巿民根本冷待政治，不參與政策投票。戲中尾聲安排德川家康以演說方式，點出以上問題，這種直白「說教」方式，略嫌過時。儘管如此，此片以輕鬆搞笑方式，點出日本政治問題，值得觀眾一看兼反思。只怕現時世界各國的政治問題，比戲中所言複雜百倍，歷史偉人也應付不來。

上映日期：12月12日