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娛樂

艾恩布迪新片角逐衛星10獎領跑

【明報專訊】美國國際記者協會主辦的第29屆衛星獎（Satellite Awards）前日公布提名名單，《鋼琴戰曲》艾恩布迪（Adrien Brody）扮演猶太裔建築師的新片《The Brutalist》獲最佳電影等10項提名領跑，艾恩亦角逐戲劇組最佳男主角，迎戰《A Complete Unknown》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《教宗選戰》（Conclave）賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）等；添密菲主演的《沙丘瀚戰：第二章》以9項提名緊隨《The Brutalist》之後，《教宗選戰》及《毒王女人夢》（Emilia Perez）則分別角逐8獎。戲劇組最佳女主角方面，將是《吸血殭屍》（Nosferatu，暫譯）莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）、《Maria》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《The Room Next Door》狄達絲雲頓（Tilda Swinton）等女星之爭。

早前橫掃艾美獎的《幕府將軍》，以及迷你劇《Feud: Capote vs. The Swans》在電視方面獲5項提名領先，《馴鹿寶貝》角逐4獎緊隨其後，《企鵝人》、《小學風雲》、《大熊餐廳》、《破案三人行》、《史密斯任務》、《同情者》則各獲3項提名。頒獎禮將於明年1月26日舉行。

相關字詞﹕衛星獎 美國國際記者協會 艾恩布迪

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