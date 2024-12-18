《白蓮會3》香港明年2·17首播 Lisa傳統泰國打扮現身預告片

落實明年2月16日在HBO及Max上架的《白蓮會3》，香港將於2月17日播出，首兩季均講述發生在豪華酒店的命案，並分別在夏威夷和西西里島取景，首季主題聚焦金錢，第2季則圍繞性，第3季故事移師泰國，監製兼編導米克韋（Mike White）表示，將以有趣的角度看死亡、東方宗教和靈性。近分半鐘的預告片中，除了Lisa，還可見到《職業特工隊3》米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）、《情迷聲色時光》柏嘉保斯（Parker Posey）等演員；另外在首季飾演水療中心經理Belinda的娜塔莎洛夫維（Natasha Rothwell）亦回歸，到泰國的酒店參與交換計劃。

提起新劇消息，《BB也瘋狂》泰丹遜（Ted Danson）主演美劇《臥底老友記》上月21日在Netflix上架，昨宣布會續訂第2季。另外，正在Apple TV+播出第2季的《末日地堡》，亦宣布續訂多兩季，但第4季將會大結局。