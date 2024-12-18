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娛樂

【娛樂場】內地劇《獵罪圖鑑2》 天才畫師伙刑警探人心破奇案

【明報專訊】《長相思》檀健次與《愛情公寓》金世佳主演內地劇《獵罪圖鑑2》延續兩年前首輯「畫像追兇」概念，不僅原班人馬偵查懸案，還加入新血張柏嘉、朱嘉琦和陸妍淇等，擦新花火。劇集近日在愛奇藝和騰訊視頻首播。

揭示沈翊心底的掙扎

《獵罪圖鑑》講述模擬畫像師沈翊（檀健次飾）和刑警隊長杜城（金世佳飾）聯手偵破多宗離奇疑案；第二季兩人愈來愈有默契，技能和心理狀態更成熟和穩重，案件進一步升級。沈翊續以畫筆描繪罪犯樣貌，為更複雜和離奇的案件提供關鍵線索，不止與警方合作，還要在心理層面與罪犯較量，同時揭示他心底的掙扎與瘋狂。

《獵罪圖鑑2》甫開場揭娛樂圈醜聞內幕，光鮮亮麗的4人男團演出後慘遭滅頂之災，3成員不幸遇害，事件震驚娛樂圈，引起大眾熱議。警方迅速展開調查，隨着案情推進，男團內部的欺凌和其他惡行逐漸浮面，展現娛樂圈光鮮背後黑暗的一面。

融入著名心理測試

不少觀衆大讚首集設定，通過緊張刺激劇情和表現出色的演員，為後續劇情發展埋下更多懸念，涉及案件包括「偶像之死」、「遊戲誘導集體自殺」等。劇中融入「屋樹人」繪圖和沙盤測試等心理學元素，探索不同罪犯人格，探討問題背後成因。這些案件不僅緊張刺激，還揭示人性的複雜與多面，讓觀眾在懸疑的氛圍中，深度挖掘人性和真相。

《獵罪圖鑑2》的製作從畫面到光影甚具藝術氣質，風格鮮明。針對不同案件和人物心理狀態，拍攝手法和表現方式也有差別，強調藝術在刑偵中的應用和價值，使劇集更引人入勝。

藝術與刑偵結合，不僅為劇集增添更多看點，也讓觀眾更加深入了解刑偵工作的複雜和多樣。通過偵破案件與人物塑造，映照社會的多元面貌，除探討極端處境下的人性抉擇，也傳遞正向價值觀，鼓勵大家關注身邊人的心理和精神問題，給予及時的治癒和溫暖。

檀健次笑金世佳變貪靚

檀健次與金世佳相隔兩年再合作，前者透露今次再拍檔，覺得金世佳變年輕，整個人變瘦、變帥，容光煥發，像吃了仙丹，對髮型化妝也特別用心，「他之前都不化妝直接入鏡，反差特別強烈」。金世佳笑說：「我沒有吃仙丹，是遭受生活磨練才變瘦，這次拍劇，跟健次之前培養的默契還在，所以我們很快進入狀態，並把這段期間各自的演技成長也帶進角色。」

相關字詞﹕獵罪圖鑑2 檀健次

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